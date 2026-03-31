Santa Fe: habló la abogada del adolescente que desató la tragedia en la escuela

A medida que avanza la investigación por el tiroteo en la Escuela N°40 “Mariano Moreno” de Santa Fe, donde perdió la vida Ian Cabrera (13), surgen detalles estremecedores sobre el perfil psicológico del atacante de 15 años. Macarena Oroño, abogada del menor, reveló detalles acerca del menor.
En declaraciones a Telefe Noticias, la letrada explicó que el joven atraviesa un profundo proceso depresivo. Según Oroño, el adolescente manifestó que “sentía que no encajaba” y que convivía con deseos de quitarse la vida desde hacía años. A pesar de la gravedad de estas sensaciones, el entorno familiar aseguró no haber percibido señales de alerta que anticiparan el fatal desenlace en la institución educativa.
La hipótesis de la defensa: reacción psiquiátrica e imprevisibilidad
Tras las primeras entrevistas con la defensa, se reveló que el menor aún no logra explicar con claridad los motivos detrás de su accionar: “No pudo responder por qué hizo esto. Sentía vergüenza de hablar frente a la madre”, detalló la defensora.
Uno de los puntos centrales de la estrategia defensiva radica en la falta de un objetivo concreto. “No fue un ataque dirigido hacia una persona. Fue algo más relacionado a algún tipo de reacción psiquiátrica o psicológica”, señaló Oroño.
La defensa subrayó tres puntos fundamentales sobre la conducta previa del joven:
- Antecedentes: si bien existían episodios de autolesiones y pensamientos suicidas (sin intentos graves previos), no presentaba signos de violencia hacia terceros.
- Tratamiento: el adolescente había iniciado recientemente un tratamiento psicológico debido a su personalidad "muy cerrada".
- Bullying descartado: Oroño desestimó que el joven sufriera acoso sistemático. Aclaró que los videos que circularon en redes sociales corresponden a "bromas internas" entre su grupo de amigos.
Un hecho definido como "imprevisible"
Tanto para los padres como para sus compañeros de clase, el ataque resultó una sorpresa absoluta. La abogada insistió en que el episodio fue “imprevisible” y carente de un blanco específico, reforzando la idea de un brote o crisis de salud mental por encima de una planificación criminal dirigida.
Este nuevo testimonio se suma al del abuelo del alumno, quien recientemente dio detalles sobre la procedencia de la escopeta utilizada, mientras la comunidad santafesina sigue conmocionada por el crimen de Ian y el gesto de su padre, quien en medio del dolor, despidió a su hijo bajo la consigna de "misión cumplida".