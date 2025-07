La Liga Mendocina y Huracán Las Heras apoyaron a Pablo Toviggino en la disputa contra Patricia Bullrich

liga mendocina

Cerraron el comunicado con una frase dirigida a Bullrich: “Decimos NO al avasallamiento, No al autoritarismo, No a la soberbia. Señora Bullrich, con el pueblo NO”.

En el mismo texto, los dirigentes del Interior manifestaron su apoyo “incondicional” a Toviggino, destacando el rol social de los clubes en todo el país: “Unidos más que nunca en defensa de los cientos de miles de familias que encuentran contención, cariño y respeto en cada pequeño club de la República Argentina”.

"Al Tesorero de la AFA que se cree con derecho a desearle la muerte al Jefe de Gabinete: retráctese o enfrentará las consecuencias. Si queremos volver a tener público visitante en las canchas, necesitamos una AFA que dé el ejemplo, no dirigentes que se comporten como barras bravas" (Bullrich contra Toviggino). "Al Tesorero de la AFA que se cree con derecho a desearle la muerte al Jefe de Gabinete: retráctese o enfrentará las consecuencias. Si queremos volver a tener público visitante en las canchas, necesitamos una AFA que dé el ejemplo, no dirigentes que se comporten como barras bravas" (Bullrich contra Toviggino).

Huracán Las Heras y otros clubes apoyaron a Toviggino

En sintonía, múltiples instituciones se sumaron al respaldo. Clubes como Ben Hur, Juventud Antoniana, Gimnasia de Concepción del Uruguay, Huracán Las Heras, Deportivo Rincón, así como la Liga de Fútbol de Neuquén, emitieron comunicados que, con distintas palabras, compartieron un mismo mensaje: rechazo a la injerencia partidaria, defensa de la autonomía del fútbol y solidaridad con Toviggino.

huracan 1

“El fútbol debe ser libre, federal y respetado”, repitieron como una consigna nacional ante lo que consideran un intento de censura y disciplinamiento desde el poder.

"Me reservo todos los derechos constitucionales y legales que me amparan para continuar diciendo lo que pienso, cuando quiera, como quiera y donde quiera. Le guste o no, Sra Ministra, eso es la libertad. Esa misma que ustedes invocan para privatizar todo, menos el pensamiento" (Toviggino contra Bullrich) "Me reservo todos los derechos constitucionales y legales que me amparan para continuar diciendo lo que pienso, cuando quiera, como quiera y donde quiera. Le guste o no, Sra Ministra, eso es la libertad. Esa misma que ustedes invocan para privatizar todo, menos el pensamiento" (Toviggino contra Bullrich)

La disputa entre la AFA y el Gobierno nacional

El trasfondo de la disputa parece evidenciar una creciente incomodidad del oficialismo con el rol opositor que la AFA viene desempeñando en cuestiones públicas. Lejos de atenuarse, el conflicto dejó expuesta una fractura cada vez más marcada entre el Gobierno de Javier Milei y la conducción del fútbol argentino.

bullrich 1

Mientras Bullrich acusa a Toviggino de emitir mensajes intimidatorios, el dirigente retruca con ironías y denuncias de autoritarismo. Y lo que queda claro, al menos por ahora, es que el fútbol del Interior cerró filas en defensa de uno de los suyos.