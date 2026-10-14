La felicidad de Martín Úbeda por su debut absoluto en la Primera de Gimnasia y Esgrima

Este año, Martín Úbeda ya había tenido la posibilidad de ser convocado a un partido con el plantel profesional de Gimnasia, ante Central Córdoba de Santiago del Estero, por la fecha 1 del Clausura, donde también fue victoria del Lobo por 1 a 0 ante el Ferroviario. Sin embargo, aquella tarde, el joven volante no tuvo la oportunidad de sumar minutos.

Pero la espera no claudicó para un mediocampista que ya cuenta con amplio rodaje en Reserva y que, hasta incluso, llegó a ser capitán. Además, de llevar toda una vida por las categorías infanto juveniles de Gimnasia y Esgrima.

"Fue una emoción gigante. Ya había estado en el banco y no me había tocado, y bueno, cuando me llamó Darío (Franco) se me pasó todo por la cabeza desde que llegué acá al club. Llegué a los 6 años a Gimnasia, ahora tengo 22, estoy hace más de 16 años acá. Viví todo acá en el club", reveló Martín Úbeda tras su estreno en la Primera del Lobo el pasado 12 de octubre.

Por fortuna, el debut también estuvo acompañado de una victoria pese a que no fue un buen partido de Gimnasia. Úbeda analizó el compromiso de la siguiente manera: "Sabemos que tenemos que corregir varias cosas, pero lo importante era ganar. No veníamos de una buena racha, así que lo importante es que ganamos para agarrar confianza para lo que viene".

El próximo partido del Lobo será el sábado 17 de octubre ante Vélez, desde las 20 en Liniers, por la fecha 13 de la Liga Profesional.