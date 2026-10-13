La probable formación de River vs. Sarmiento, por el partido pendiente de la fecha 11 del Torneo Clausura

El resto del equipo será el que usó Ponzio utilizó en sus cinco partidos como DT millonario. Fausto Vera jugaría de titular, a pesar de que Aníbal Moreno ya lleva una semana desde su alta médica y está en condiciones de volver a la cancha. A su lado estarán nuevamente Tobías Andrada y Tomás Galván.

Además hay una sorpresa en la lista de convocados, ya que el pibe Santiago Espíndola aparece por primera vez entre los concentrados, como alternativa a Vera y a Moreno, y postargando a Lucas Silva, quien volvió a Reserva.

Ángel Correa se destaca en River.

El juvenil de 18 años es una de las mayores promesad de las inferiores de River y este miércoles ante el Verde estará por primera vez en el banco de Primera División.

La probable formación de River vs. Sarmiento

River formaría ante Sarmiento con el siguiente equipo: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Nicolás Otamendi, Lucas Martínez Quarta, Marcos Acuña; Fausto Vera, Tobías Andrada, Tomás Galván; Thiago Almada, Ángel Correa; Sebastián Driussi.