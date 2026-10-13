La probable formación de River vs. Sarmiento, por el partido pendiente de la fecha 11 del Torneo Clausura

El entrenador de River Plate, Leonardo Ponzio, debe definir el once titular. El equipo millonario visitará a Sarmiento de Junín, este miércoles desde las 19, por el partido pendiente de la fecha 11 del Torneo Clausura.
River visitará a Sarmiento de Junín, este miércoles desde las 19, por el partido pendiente de la fecha 11 del Torneo Clausura
El entrenador de River Plate, Leonardo Ponzio, debe definir el once titular. El equipo millonario visitará a Sarmiento de Junín, este miércoles desde las 19, por el partido pendiente de la fecha 11 del Torneo Clausura.
River acumula 16 unidades y está noveno a seis puntos del líder Rosario Central. El Millonario no pudo ingresar a la zona de clasificación a los playoffs en esta fecha tras el triunfo de Barracas Central ante Huracán.
Leo Ponzio pondría el mismo equipo de sus primeros cuatro partidos, ya que regresaría a la titularidad el campeón del mundo con la Selección argentina en Qatar 2022 Thiago Almada, quien el último sábado ingresó desde el banco en el triunfo ante Estudiantes de Río Cuarto. Por ello Lautaro Pereyra, de muy buena labor ante los cordobeses, será quien deje su lugar en el 11.
El resto del equipo será el que usó Ponzio utilizó en sus cinco partidos como DT millonario. Fausto Vera jugaría de titular, a pesar de que Aníbal Moreno ya lleva una semana desde su alta médica y está en condiciones de volver a la cancha. A su lado estarán nuevamente Tobías Andrada y Tomás Galván.
Además hay una sorpresa en la lista de convocados, ya que el pibe Santiago Espíndola aparece por primera vez entre los concentrados, como alternativa a Vera y a Moreno, y postargando a Lucas Silva, quien volvió a Reserva.
El juvenil de 18 años es una de las mayores promesad de las inferiores de River y este miércoles ante el Verde estará por primera vez en el banco de Primera División.
River formaría ante Sarmiento con el siguiente equipo: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Nicolás Otamendi, Lucas Martínez Quarta, Marcos Acuña; Fausto Vera, Tobías Andrada, Tomás Galván; Thiago Almada, Ángel Correa; Sebastián Driussi.