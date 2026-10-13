Stefano Di Carlo y Juan Sebastián Verón encabezaron este martes una reunión de trabajo institucional en el estadio Monumental. Los presidentes de River y Estudiantes de La Plata iniciaron una agenda común con el objetivo de elaborar propuestas para el desarrollo y la mejora del fútbol argentino.
El comunicado de River y Estudiantes tras la sorpresiva reunión en el Monumental
Stefano Di Carlo y Juan Sebastián Verón se reunieron en las oficinas del estadio Monumental. Aquí el comunicado completo de River y Estudiantes
Del encuentro en la sala de sesiones Rafael Aragón Cabrera participaron también otros directivos de ambas instituciones. Por el lado del Millonario estuvieron Ignacio Villarroel y Agustín Forchieri, mientras que por el Pincha Martín Gorosstegui y Juan Martín Cerolini. La iniciativa fue difundida a través de un comunicado e imágenes compartidas en redes sociales.
River y Estudiantes, se reunieron en el Monumental
A través del comunicado oficial emitido en conjunto, los clubes confirmaron la creación de una mesa permanente de trabajo que avanzará en la confección de propuestas sobre aspectos institucionales, deportivos, económicos y organizativos.
Durante la jornada compartieron diagnósticos, documentos y distintas perspectivas sobre los desafíos del fútbol argentino, remarcando la necesidad de abordar estas discusiones con profundidad y mirada de largo plazo.
Asimismo, tanto River y Estudiantes coincidieron en la urgencia de generar nuevos y mayores ingresos para fortalecerse económica y patrimonialmente. En ese mismo sentido, reafirmaron su compromiso con el modelo de asociaciones civiles sin fines de lucro y destacaron el rol fundamental de los clubes en la formación, contención y desarrollo de los más jóvenes, asumiendo la responsabilidad colectiva de contribuir activamente al futuro y fortalecimiento de la disciplina.
El comunicado completo
El Club Estudiantes de La Plata y el Club Atlético River Plate mantuvieron este martes una primera reunión de trabajo institucional, con el objetivo de comenzar a desarrollar una agenda común de análisis, intercambio de ideas y elaboración de propuestas para contribuir al desarrollo y la mejora del fútbol argentino.
Durante el encuentro, ambas instituciones compartieron documentos, diagnósticos y distintas perspectivas sobre los principales desafíos que atraviesa el fútbol nacional, y coincidieron en la importancia de generar ámbitos de trabajo entre los clubes que permitan abordar esas discusiones con profundidad, responsabilidad y una mirada de largo plazo.
En ese marco, compartieron la necesidad de trabajar en la generación de nuevos y mayores ingresos que permitan fortalecer económica y patrimonialmente a las instituciones, reafirmando al mismo tiempo su compromiso con el modelo de asociaciones civiles sin fines de lucro y con el rol de los clubes como espacios fundamentales de formación, contención y desarrollo de los más jóvenes.
Como resultado de esta primera reunión, River Plate y Estudiantes acordaron establecer una mesa permanente de trabajo, que tendrá continuidad en el tiempo y avanzará en la elaboración de documentos y propuestas sobre distintos aspectos institucionales, deportivos, económicos y organizativos del fútbol argentino.
River Plate y Estudiantes comparten la convicción de que los clubes, como protagonistas centrales del fútbol argentino, tienen la responsabilidad de contribuir activamente a su fortalecimiento y de generar espacios de diálogo que permitan pensar colectivamente su futuro".
En pocas palabras
- Reunión Institucional: Los presidentes de River Plate y Estudiantes, Stefano Di Carlo y Juan Sebastián Verón, se encontraron para mejorar el fútbol argentino.
- Agenda Común: Se creará una mesa de trabajo permanente para proponer mejoras institucionales, deportivas, económicas y organizativas.
- Fortalecimiento del Fútbol: Ambos clubes buscan generar mayores ingresos y reafirmar el rol de los clubes en la formación de jóvenes.