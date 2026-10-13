El comunicado de River y Estudiantes tras la sorpresiva reunión en el Monumental

Durante la jornada compartieron diagnósticos, documentos y distintas perspectivas sobre los desafíos del fútbol argentino, remarcando la necesidad de abordar estas discusiones con profundidad y mirada de largo plazo.

Asimismo, tanto River y Estudiantes coincidieron en la urgencia de generar nuevos y mayores ingresos para fortalecerse económica y patrimonialmente. En ese mismo sentido, reafirmaron su compromiso con el modelo de asociaciones civiles sin fines de lucro y destacaron el rol fundamental de los clubes en la formación, contención y desarrollo de los más jóvenes, asumiendo la responsabilidad colectiva de contribuir activamente al futuro y fortalecimiento de la disciplina.

El comunicado completo

El Club Estudiantes de La Plata y el Club Atlético River Plate mantuvieron este martes una primera reunión de trabajo institucional, con el objetivo de comenzar a desarrollar una agenda común de análisis, intercambio de ideas y elaboración de propuestas para contribuir al desarrollo y la mejora del fútbol argentino.

Durante el encuentro, ambas instituciones compartieron documentos, diagnósticos y distintas perspectivas sobre los principales desafíos que atraviesa el fútbol nacional, y coincidieron en la importancia de generar ámbitos de trabajo entre los clubes que permitan abordar esas discusiones con profundidad, responsabilidad y una mirada de largo plazo.

En ese marco, compartieron la necesidad de trabajar en la generación de nuevos y mayores ingresos que permitan fortalecer económica y patrimonialmente a las instituciones, reafirmando al mismo tiempo su compromiso con el modelo de asociaciones civiles sin fines de lucro y con el rol de los clubes como espacios fundamentales de formación, contención y desarrollo de los más jóvenes.

Como resultado de esta primera reunión, River Plate y Estudiantes acordaron establecer una mesa permanente de trabajo, que tendrá continuidad en el tiempo y avanzará en la elaboración de documentos y propuestas sobre distintos aspectos institucionales, deportivos, económicos y organizativos del fútbol argentino.

River Plate y Estudiantes comparten la convicción de que los clubes, como protagonistas centrales del fútbol argentino, tienen la responsabilidad de contribuir activamente a su fortalecimiento y de generar espacios de diálogo que permitan pensar colectivamente su futuro".