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Torneo Clausura

Quién es la joyita de River que citará Ponzio para el partido ante Sarmiento

El DT de River, Leonardo Ponzio, citará a una joya del club para el partido ante Sarmiento, que el Millonario deberá jugar este miércoles

Gustavo Privitera
Por Gustavo Privitera [email protected]
Leonardo Ponzio, el entrenador de River, convocará a una joven promesa para el partido con Sarmiento.

Leonardo Ponzio, el entrenador de River, convocará a una joven promesa para el partido con Sarmiento.

El entrenador de River Plate, Leonardo Ponzio, convocará a una joya del club para el partido ante Sarmiento, que el Millonario deberá jugar este miércoles desde las 19, de visitante, por el partido pendiente de la fecha 11 del Torneo Clausura. Se trata del volante central Santiago Espíndola, quien fue citado por primera vez al primer equipo.

River viene de obtener un triunfo por 1 a 0 sobre Estudiantes de Río Cuarto por la fecha 12 del certamen y necesita consolidar esa levantada para poder clasificar a las copas imternacionales y entrar a los playoffs.

Santiago Esp&iacute;ndola posaba con Lionel Messi.

Santiago Espíndola posaba con Lionel Messi.

Quién es Santiago Espíndola, la joya de River que convocará Ponzio

Espíndola, de 18 años, es uno de los mejores proyectos de la cantera del equipo de Núñez.

Llegó a River a los 13 años, cuando se probó como enganch y quedó como lateral derecho. Después se convirtió en volante central, aunque puede jugar por derecha o por izquierda.

El volante, que es una de las piezas clave de la Reserva que dirige Marcelo Escudero, pasó por las selecciones juveniles, donde jugó el Sudamericano Sub 15, el Sudamericano y el Mundial Sub 17 y ganó el torneo de Torneo de L'Alcudia Sub-20 en 2025.

Santiago Esp&iacute;ndola es una de las joyas de River.

Santiago Espíndola es una de las joyas de River.

Espíndola se destacó en la Sub-20 en el reciente subcampeonato obtenido en los Juegos Suramericanos de Santa Fe.

En abril de este año el joven jugador renovó su contrato hasta diciembre de 2030 con una cláusula de rescisión de 100 millones de dólares.

En el 2026 lleva 24 partidos disputados en la Reserva, con la que anotó además cuatro goles. El pibe, que se destacó en la Reserva de Escudero (ahora Diego Barrado dirige al equipo) sube a Primera y desplaza a Lucas Silva, quien tras debutar y hasta marcar un gol de la mano de Eduardo Coudet ahora volverá a jugar en Tercera.

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