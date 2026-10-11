Ponzio apostó por River tras el triunfo sobre Estudiantes de Río Cuarto: "No creo que hayamos retrocedido"

"Tuvimos unos primeros minutos donde nos impusimos, hicimos el primer gol. Lo que pude ver ahora y después veré con videos es un River con el protagonismo que tiene siempre, que trata de circular la pelota rápido y generó situaciones en el primer tiempo. Eso es lo que siempre buscamos", añadió.

"A lo mejor podríamos haber sido un poquito más punzantes y concretar, pero lo que veníamos preparando en este parate lo hicimos bien y hay que seguir trabajando", afirmó Ponzio.

"Lo más difícil en el fútbol es generar; nosotros lo hacemos y tenemos grandes delanteros atacando. Me quedo con que las tenés a las situaciones, hay partidos que las podés hacer y otros que no. Generar te da confianza: en una línea de seis como se plantó Estudiantes de Río Cuarto, Huracán y otros equipos, da tranquilidad", expresó.

Ponzio negó que River haya tenido un retroceso en lo futbolístico

"Desde solidez que queremos la valla invicta es el primer paso para darles solvencia y sostén a los de arriba. No creo que hayamos retrocedido, si las situaciones están no es preocupante. Ahora tenemos cinco finales que tomaremos como lo que son", enfatizó.

"Son estos cinco partidos los que te van a dar una mirada hacia más adelante, la consecuencia de entrar a playoffs y después a esperar", añadió.

Luego fue consultado por la buena labor de Pereyra y opinó: "Una alegría por Lautaro, es un jugador del club que y viene con un proceso de adaptación, se ganó solo estos minutos y ser protagonista del equipo".

"Quiero estar exento de todo lo que se pueda generar para realmente meterme en lo futbolístico, que es donde me van a culpar o juzgar, con mis energías bien puestas ahí. Le sobra historia a este club, tiene muchos años de existencia y eso avala que podamos demostrar lo que somos como equipo. Nos vamos a defender haciendo las cosas bien nosotros, no hay otra cosa que jugar once contra once", expresó al ser consultado por supuestos problemas entre River y la AFA tras la despedida de Lionel Messi de la Selección argentina.