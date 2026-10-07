La decisión que debe tomar Leonardo Ponzio en River antes de retomar su participación en el Torneo Clausura

En el caso de que reciba el alta médica, podría estar convocado y disponible este fin de semana, pero para ingresar algunos minutos desde el banco para acumular rodaje, al igual que Aníbal Moreno, quien está disponible para el entrenador junto con Tobías Andrada, quien volverá al equipo titular.

Las opciones que analiza Ponzio para el próximo partido de River

Ponzio tendría la única duda para el encuentro pactado de la duodécima fecha: si reemplaza a Almada por Lautaro Pereyra, quien tuvo buenas demostraciones de su nivel en algunos ingresos que realizó en la etapa de “Chacho” Coudet.

Beltrán puede tener su chance.

O con la otra opción que baraja el cuerpo técnico, que es cambiar el esquema y jugar con doble nueve: Rafael Santos Borré o Beltrán para acompañar a Sebastián Driussi en el ataque de River.

Lo que viene para River

El “Millonario” deberá enfrentar a Estudiantes de Río Cuarto este sábado a partir de las 21:30, de local en el estadio Monumental, en lo que será el reencuentro con su gente y con las canchas tras el parate de 21 días por la ventana de amistosos internacionales.

River decidió postergar su partido frente a Sarmiento, el cual deberá jugar el miércoles 14 en Junín, con la posibilidad de llevar hinchada visitante.

Con 6 partidos por jugar el conjunto Millonario está 9no en la Zona B del Torneo Clausura, a sólo 2 puntos de la zona de clasificación a los playoffs y 10mo en la tabla anual a 2 puntos del lote de equipos que se está clasificando a la Copa Sudamericana del año que viene y a 8 del pasaje a la Copa Libertadores 2027.