Thiago Almada viene con una buena evolución de su desgarro pero no podría estar disponible para jugar ante Estudiantes Río Cuarto, siendo la única duda del técnico de River, Leonardo Ponzio, para el encuentro de este sábado 10 a las 21.30, en el Monumental.
La decisión que debe tomar Leonardo Ponzio en River antes de retomar su participación en el Torneo Clausura
Leonardo Ponzio tiene una única duda para el encuentro que River jugará ante Estudiantes Río Cuarto este sábado 10, en el Monumental.
Almada lleva 18 días de recuperación constante por una lesión en el cuádriceps izquierdo sufrida en la derrota de River por 2-1 frente a Huracán; a los 5' del encuentro sintió un pinchazo al querer dar un pase largo, que terminó derivando en el desgarro que lo marginó hasta de la convocatoria con la Selección argentina en la recientemente terminada fecha FIFA.
El Guayo se mantiene con una evolución favorable de la lesión mencionada; el cuerpo técnico, comandado por Leonardo Ponzio, lo va llevando de a poco para no tener ningún retroceso en su recuperación, con algunos ejercicios junto al grupo, pero sin completar ningún entrenamiento con el plantel..
En el caso de que reciba el alta médica, podría estar convocado y disponible este fin de semana, pero para ingresar algunos minutos desde el banco para acumular rodaje, al igual que Aníbal Moreno, quien está disponible para el entrenador junto con Tobías Andrada, quien volverá al equipo titular.
Las opciones que analiza Ponzio para el próximo partido de River
Ponzio tendría la única duda para el encuentro pactado de la duodécima fecha: si reemplaza a Almada por Lautaro Pereyra, quien tuvo buenas demostraciones de su nivel en algunos ingresos que realizó en la etapa de “Chacho” Coudet.
O con la otra opción que baraja el cuerpo técnico, que es cambiar el esquema y jugar con doble nueve: Rafael Santos Borré o Beltrán para acompañar a Sebastián Driussi en el ataque de River.
Lo que viene para River
El “Millonario” deberá enfrentar a Estudiantes de Río Cuarto este sábado a partir de las 21:30, de local en el estadio Monumental, en lo que será el reencuentro con su gente y con las canchas tras el parate de 21 días por la ventana de amistosos internacionales.
River decidió postergar su partido frente a Sarmiento, el cual deberá jugar el miércoles 14 en Junín, con la posibilidad de llevar hinchada visitante.
Con 6 partidos por jugar el conjunto Millonario está 9no en la Zona B del Torneo Clausura, a sólo 2 puntos de la zona de clasificación a los playoffs y 10mo en la tabla anual a 2 puntos del lote de equipos que se está clasificando a la Copa Sudamericana del año que viene y a 8 del pasaje a la Copa Libertadores 2027.
En pocas palabras
- Duda de Ponzio: Leonardo Ponzio tiene una única duda para River Plate ante Estudiantes Río Cuarto, relacionada con Thiago Almada.
- Evolución de Almada: El jugador Thiago Almada muestra buena evolución de su desgarro, pero su participación es incierta.
- Opciones de River: Ponzio analiza reemplazar a Almada por Lautaro Pereyra o cambiar el esquema a doble nueve con Borré o Beltrán.