PAMI: casi 30 clínicas y sanatorios de Mendoza en crisis por falta de ajuste de aranceles

Desde ACLISA consideran que la crisis se atribuye a una de dos razones: la falta de solvencia de PAMI y un plan para achicar su universo de prestadores

“Necesitamos una instancia de diálogo urgente con el gobierno para preservar la respuesta sanitaria de millones de argentinos”, concluyeron. La crisis se refleja en las paritarias salariales, que acumulan 2 meses sin acuerdo ante un pedido del gremio de la salud al que los dueños de los establecimientos, aseguran, no pueden cumplir en este contexto.

El planteo coincide con el paro de los profesionales de la salud. Una medida adoptada por médicos y odontólogos que trabajan con PAMI, por un motivo similar: el atraso en la actualización de los módulos que perciben por la atención de los afiliados a la obra social de jubilados y pensionados.

Salud de Mendoza en crisis: clínicas y sanatorios, entre el concurso, la fusión y el cierre

Para el presidente de ACLISA en Mendoza, José Luis Sánchez Rivas, "el pedido del gremio es razonable, un 10% cuatrimestral. Pero en lo que va del año PAMI sólo actualizó los aranceles 9%, lo que representa un desfasaje del 23% frente a la inflación según IPC, algo totalmente insuficiente para mantener el capital de trabajo y seguir en actividad".

Los prestadores también advirtieron que un eventual cierre o paralización de sanatorios privados implicaría una demanda agregada para hospitales públicos. Un sector que ya funciona al límite de su capacidad por la migración de afiliados de las prepagas.

El atraso acumulado es de 130% desde fines del 2023. "A eso se suma que PAMI paga a 90 días con una escalada de costos de insumos y medicamentos superior al IPC. Creemos que o PAMI no recauda lo suficiente o en medio de esta crisis se está buscando ajustar con los prestadores, que tenemos problemas operativos serios", acusó Sánchez Rivas.

El diagnóstico en Mendoza expone un cuadro límite para 25 a 30 establecimientos en Mendoza, donde trabajan más de 3.000 profesionales. Y no hay demasiadas excepciones: un universo que se reparte, según el titular de ACLISA "entre algunas que están al borde del concurso de acreedores y otros que optaron por fusionarse".

Por eso, a la espera de una respuesta al pedido de audiencia por parte del Ministerio de Salud, aguardan que el gobierno cumpla la promesa formulada en algún momento: la de inyectar fondos a PAMI para darle un mayor equilibrio financiero y solvencia.