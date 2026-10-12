Médicos y odontólogos de PAMI paran desde este martes y hasta el viernes en todo el país

Médicos y odontólogos del PAMI anunciaron un paro de 96 horas en todo el país hasta el viernes.

Reclamo salarial e insumos en el paro de PAMI

Los profesionales que prestan servicios en la obra social señalaron que la brecha entre los honorarios percibidos y el costo real de prestación se profundizó desde el primer cuatrimestre del año. Según las estimaciones del gremio, el monto congelado por cápita generó un atraso del 50% respecto a la evolución general de los precios.

El sector requiere una readecuación inmediata del valor de la consulta médica y de los módulos odontológicos para sostener la estructura de los locales. Representantes gremiales manifestaron que los aranceles vigentes no llegan a cubrir los costos mínimos de mantenimiento ni la compra de materiales descartables indispensables para las intervenciones de rutina.

A esto se suma el reclamo por las demoras habituales en la liquidación de las prestaciones realizadas. La combinación de cobros diferidos e inflación ha mermado la capacidad operativa de los profesionales independientes que dependen en gran medida de los afiliados de la institución.

Servicios suspendidos durante el paro de PAMI

La medida alcanza la atención primaria en consultorios particulares y centros médicos adheridos a la red nacional. Durante las 96 horas previstas para la protesta, los afiliados no podrán realizar consultas médicas presenciales de rutina ni gestionar la confección de recetas electrónicas habituales de medicamentos crónicos.

Médicos del PAMI reclaman por pérdida de poder adquisitivo y falta de actualización de los valores fijos por paciente.

Tampoco se otorgarán nuevos turnos ni se realizarán derivaciones a especialistas en tanto dure la interrupción de actividades. Por este motivo, se aconseja a los jubilados y pensionados no acudir a los centros asistenciales para tramitaciones ordinarias hasta la normalización del servicio.

Las autoridades del área de salud instan a la población a utilizar las vías de atención de urgencias médicas ante cualquier cuadro que requiera asistencia inmediata. En los centros asistenciales propios del organismo se dispondrá de personal de guardia para responder de forma exclusiva a las emergencias.

Esquema de reprogramación tras el paro de PAMI

Una vez concluido el plan de lucha el próximo viernes a medianoche, las entidades médicas coordinarán el reordenamiento del cronograma de turnos suspendidos. Los afiliados deberán contactar directamente a sus profesionales asignados para acordar la nueva fecha de atención.

El impacto de la medida afectará la demanda acumulada durante la tercera semana del mes. En los consultorios prevén extender horarios y reforzar las agendas de atención telefónica para resolver la sobrecarga de consultas en los días posteriores.

El diálogo entre el gremio y las autoridades centrales de la obra social continúa abierto en mesas de negociación. Sin embargo, hasta el momento no se formalizó una propuesta salarial que permita destrabar el conflicto de manera anticipada.