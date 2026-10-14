Existe una creencia sobre las esculturas de caballos que afirma que la postura de las patas del animal revela el destino final de su jinete y al analizar la figura del General José de San Martín, surge una llamativa contradicción histórica.
El caballo del monumento a San Martín en Mendoza revela un error histórico sobre su muerte
La imagen muestra la silueta del prócer en su caballo, pero el significado oculto detrás de la estatua ubicada en la plaza San Martín no es lo que parece
El caballo del monumento a San Martín en Mendoza revela un error histórico sobre su muerte
Según esta norma tradicional, si el animal tiene sus dos patas delanteras elevadas en el aire, significa que la persona murió en pleno combate. Si presenta solo una pata levantada, indica que falleció posteriormente debido a heridas recibidas en batalla. Finalmente, si apoya sus cuatro patas en el suelo, simboliza una muerte por causas naturales o de edad avanzada.
La contradicción en la estatua del prócer presente en la plaza mendocian bajo su homonimo surge porque que el Padre de la Patria falleció por causas naturales y enfermedad en su lecho en Boulogne-sur-Mer, Francia. Sin embargo, en representaciones escultóricas donde el libertador aparece montado a caballo con patas elevadas en el aire, la regla tradicional sugeriría erróneamente que cayó en pleno combate o a causa de heridas de guerra.
En Mendoza, provincia clave de la gesta libertadora, destacan obras emblemáticas como la estatua de la Plaza San Martín y el Monumento al Ejército de Los Andes en el Cerro de la Gloria. En la plaza central, la escultura en bronce al prócer montado a caballo señalando hacia el oeste, mientras que en el Cerro de la Gloria la monumental obra fue concebida por el escultor uruguayo Juan Manuel Ferrari e inaugurada en 1914.
De este modo, la postura del caballo en el monumento de la Plaza San Martín se ve un evidente error histórico sobre el verdadero desenlace del libertador, al atribuirle erróneamente una caída en combate.
En cambio, en el Cerro de la Gloria la estatua está dispuesta de diferente forma, ya que se encuentra integrada dentro del monumento al Ejército de Los Andes y el caballo apoya sus cuatro extremidades sobre el bloque de piedra.