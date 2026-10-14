El caballo del monumento a San Martín en Mendoza revela un error histórico sobre su muerte

En Mendoza, provincia clave de la gesta libertadora, destacan obras emblemáticas como la estatua de la Plaza San Martín y el Monumento al Ejército de Los Andes en el Cerro de la Gloria. En la plaza central, la escultura en bronce al prócer montado a caballo señalando hacia el oeste, mientras que en el Cerro de la Gloria la monumental obra fue concebida por el escultor uruguayo Juan Manuel Ferrari e inaugurada en 1914.

De este modo, la postura del caballo en el monumento de la Plaza San Martín se ve un evidente error histórico sobre el verdadero desenlace del libertador, al atribuirle erróneamente una caída en combate.

En cambio, en el Cerro de la Gloria la estatua está dispuesta de diferente forma, ya que se encuentra integrada dentro del monumento al Ejército de Los Andes y el caballo apoya sus cuatro extremidades sobre el bloque de piedra.