Plan canje de televisores: cómo obtener un Smart TV nuevo y moderno entregando tu aparato viejo

Uno de los aparatos tecnológicos más utilizados en cada casa es el televisor y, por lo tanto, es uno de los que más se desgastan en cuanto a su vida útil. En la actualidad, se considera que un televisor funciona entre 5 y 10 años y luego debe ser cambiado por uno más nuevo. Frente a esto, una empresa muy conocida ha dispuesto de un plan canje para conseguir un Smart TV nuevo a cambio de la entrega del aparato viejo.
En el plan canje dispuesto por Samsung, se ofrecen televisores Smart TV de diferentes tamaños que van desde las 43 hasta las 98 pulgadas y el precio final depende del aparato que se entregue, como así también de la forma en que se paga el saldo, que puede ser en cuotas o en un solo pago, lo que también trae otros beneficios. En ese sentido, el precio puede ser menor a la mitad del publicado en cada comercio.
Cómo es el plan canje de televisores
El objetivo final de la empresa que ofrece estos televisores Smart TV a través de un plan canje es, claramente, vender sus artículos apelando a dos importantes ventajas: menor precio y ofrecer la última tecnología en bajo consumo.
Entre las ventajas que posee plan canje de Samsung es que los televisores ya tienen un descuento previo y a ese se le suma el monto por el que se recibe el Smart TV que las personas quieran entregar. En tanto, si el saldo restante se paga en una sola cuota se ofrece un tercer descuento. O, en todo caso, el dinero restante se puede pagar en cuotas sin interés.
Este plan canje está habilitado para cualquier persona, ya que el televisor que se entrega puede ser de cualquier marca, lo único que se pide es que se encuentre funcionando.
Qué televisores Smart TV se pueden conseguir con este plan canje
Samsung, en su sitio web, ha dispuesto más de 20 televisores smart TV para que las personas puedan seleccionar cuáles quieren. Estos van desde las 43 pulgadas hasta las 98 pulgadas y todos presentan tecnología de última generación en cuanto a sonido e imagen.
En cuanto al ahorro, se pueden conseguir Smart TV nuevos a menos del 40% de su valor en las tiendas, porcentaje que aumenta según el modo de pago.
En pocas palabras
- Plan canje: Samsung ofrece Smart TV de 43 a 98 pulgadas a cambio de televisores viejos.
- Beneficios: Descuentos aplicados al valor del nuevo equipo y financiación en cuotas sin interés.
- Condición: El televisor a entregar debe ser de cualquier marca y encontrarse en funcionamiento.