Inicio Ovación Fútbol Boca Juniors
Casi amateur

Boca vs. Vasco da Gama: empujó tres veces al árbitro y se fue expulsado

Aunque parezca increíble, un jugador de Vasco da Gama perdió el control ante Boca, increpó al árbitro y vio la tarjeta roja en plena semifinal

Emanuel Trilla Donoso
Por Emanuel Trilla Donoso [email protected]
Boca y una roja de locos.

Boca y una roja de locos.

La primera semifinal de la Copa Sudamericana dejó un saldo sumamente negativo para Boca, que cayó por 1 a 0 en condición de local ante Vasco da Gama. Sin embargo, más allá del resultado que obliga al Xeneize a buscar la heroica en Brasil, la noche en la Bombonera estuvo marcada por una situación muy atípica.

Andrés Gómez, atacante del elenco carioca, pasó de ser una pieza clave a dejar a su equipo en jaque de manera insólita.

El jugador vio la roja ante Boca.

El jugador vio la roja ante Boca.

Boca vs. Vasco da Gama: empujó al árbitro y se fue expulsado

El rendimiento de Andrés Gómez en la Bombonera estuvo marcado por dos caras opuestas: la del factor desequilibrante y la de la absoluta imprudencia.

Durante la primera mitad, el atacante colombiano fue una pieza determinante en el plan visitante al asistir con precisión en la jugada que le dio el 1 a 0 a Vasco da Gama.

Sin embargo, con el correr del complemento y ante el asedio constante de Boca, su lucidez se diluyó por completo, dando paso a una evidente frustración ante la incomodidad que le generaba el trámite.

La desconexión definitiva se produjo en una maniobra infantil que dinamitó su noche en cuestión de segundos. Tras una falta a favor del conjunto local, Gómez se interpuso deliberadamente para impedir la salida rápida de Santiago Ascacíbar, ganándose de inmediato la primera tarjeta amarilla por parte de Piero Maza.

Lejos de calmar los ánimos y retroceder, el colombiano perdió los estribos y encaró al árbitro chileno con una queja desmedida, provocando que el colegiado no dudara en mostrarle la segunda cartulina de forma consecutiva para enviarlo a los vestuarios.

Consumada la expulsión, el delantero completó su insólita secuencia con un cuadro de incredulidad y resistencia: se negó a salir de la cancha, demoró el reinicio del juego y reclamó insistentemente una revisión del VAR que reglamentariamente resultaba inviable para una amonestación.

Su irresponsabilidad obligó a sus compañeros a replegarse y resistir en inferioridad numérica durante el tramo final, transformando lo que pudo ser una noche consagratoria en un papelón que casi hipoteca la ventaja de su equipo.

Temas relacionados:

Más sobre Fútbol

Más de Sociedad

Más de Ovación

Más de Series y Películas