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River visita a Sarmiento de Junín por el postergado compromiso de la fecha 11: hora, TV y formaciones

River se mide ante Sarmiento de Junín por el postergado encuentro de la fecha 11 del Torneo Clausura

Carolina Quiroga
Por Carolina Quiroga [email protected]
River visita a Sarmiento por la postergada fecha 11 del Torneo Clausura.

River visita a Sarmiento por la postergada fecha 11 del Torneo Clausura.

River visita este miércoles a Sarmiento de Junín por el postergado compromiso de la fecha 11 del Torneo Clausura de la Liga Profesional. El Millonario había solicitado posponer el encuentro debido a la ausencia de algunos futbolistas en el marco de la fecha FIFA, en la cual se despidió Lionel Andrés Messi de la Selección argentina.

El encuentro entre el Verdolaga y el Millo se llevará a cabo en el Estadio Eva Perón de la localidad de Junín, a partir de la 19, y se transmitirá por TNT Sports y Radio Nihuil. El árbitro designado es Pablo Dóvalo, mientras que en el VAR estará Silvio Trucco.

Cómo llegan River y Sarmiento al encuentro postergado por la fecha 11 del Torneo Clausura

River llega a este encuentro tras vencer a Estudiantes de Río Cuarto por la fecha 12, jornada en la que condenó al elenco cordobés a descender nuevamente a la Primera Nacional. El equipo de Leonardo Ponzio marcha noveno en la Zona B, con 16 puntos y por ahora se encuentra fuera de los playoffs (el último clasificado hasta el momento es Independiente Rivadavia con 18 puntos).

Almada ser&iacute;a titular en River ante Sarmiento.

Almada sería titular en River ante Sarmiento.

En cuanto a la Tabla Anual, River acumula 45 puntos y, por ahora se estaría clasificando a la Copa Sudamericana 2027. El ultimo equipo en entrar a la Libertadores es Argentinos Juniors, con 51 unidades.

Por su parte, Sarmiento viene de ganarle 3 a 1 a Aldosivi en condición de visitante. El Verdolaga marcha cuarto en la Zona B, con 19 puntos; mientras que en la Tabla Anual está lejos de los puestos de Sudamericana (38 puntos).

El encuentro contará con público visitante, ya que unos 4500 hinchas de River estarán presentes en las tribunas del Estadio Eva Perón.

River vs Sarmiento por la fecha 11 del Clausura: probables formaciones

Sarmiento: Thyago Ayala, Juan Manuel Insaurralde, Renzo Orihuela, Santiago Salle, Lucas Suarez, Julián Mavilla, Cristian Zabala, Mauricio Martínez, Elian Giménez, Junior Marabel, Jhon Renteria. DT: Facundo Sava.

River: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Nicolás Otamendi, Lucas Martínez Quarta, Marcos Acuña; Fausto Vera, Tobías Andrada, Tomás Galván; Thiago Almada, Ángel Correa; Sebastián Driussi. DT: Leonardo Ponzio.

Estadio: Eva Perón

Árbitro: Pablo Dóvalo

VAR: Silvio Trucco

Hora de inicio: 19

TV: TNT Sports

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