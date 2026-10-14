River visita a Sarmiento de Junín por el postergado compromiso de la fecha 11: hora, TV y formaciones

El encuentro entre el Verdolaga y el Millo se llevará a cabo en el Estadio Eva Perón de la localidad de Junín, a partir de la 19, y se transmitirá por TNT Sports y Radio Nihuil. El árbitro designado es Pablo Dóvalo, mientras que en el VAR estará Silvio Trucco.

Cómo llegan River y Sarmiento al encuentro postergado por la fecha 11 del Torneo Clausura

River llega a este encuentro tras vencer a Estudiantes de Río Cuarto por la fecha 12, jornada en la que condenó al elenco cordobés a descender nuevamente a la Primera Nacional. El equipo de Leonardo Ponzio marcha noveno en la Zona B, con 16 puntos y por ahora se encuentra fuera de los playoffs (el último clasificado hasta el momento es Independiente Rivadavia con 18 puntos).