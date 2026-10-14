River visita a Sarmiento de Junín por el postergado compromiso de la fecha 11: hora, TV y formaciones

Almada sería titular en River ante Sarmiento.
En cuanto a la Tabla Anual, River acumula 45 puntos y, por ahora se estaría clasificando a la Copa Sudamericana 2027. El ultimo equipo en entrar a la Libertadores es Argentinos Juniors, con 51 unidades.
Por su parte, Sarmiento viene de ganarle 3 a 1 a Aldosivi en condición de visitante. El Verdolaga marcha cuarto en la Zona B, con 19 puntos; mientras que en la Tabla Anual está lejos de los puestos de Sudamericana (38 puntos).
El encuentro contará con público visitante, ya que unos 4500 hinchas de River estarán presentes en las tribunas del Estadio Eva Perón.
River vs Sarmiento por la fecha 11 del Clausura: probables formaciones
Sarmiento: Thyago Ayala, Juan Manuel Insaurralde, Renzo Orihuela, Santiago Salle, Lucas Suarez, Julián Mavilla, Cristian Zabala, Mauricio Martínez, Elian Giménez, Junior Marabel, Jhon Renteria. DT: Facundo Sava.
River: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Nicolás Otamendi, Lucas Martínez Quarta, Marcos Acuña; Fausto Vera, Tobías Andrada, Tomás Galván; Thiago Almada, Ángel Correa; Sebastián Driussi. DT: Leonardo Ponzio.
Estadio: Eva Perón
Árbitro: Pablo Dóvalo
VAR: Silvio Trucco
Hora de inicio: 19
TV: TNT Sports