De Virgen del Agua a Virgen del Barro por la drástica baja del caudal del dique Potrerillos

En épocas de caudal óptimo, la Virgen del Agua estaba sumergida totalmente. Veintidós metros aproximadamente bajo las aguas del dique Potrerillos. Hoy, esa reserva es una lágrima prácticamente seca y barrosa.

¿Qué hacer con la Virgen del Agua?

Este martes hubo reunión entre autoridades y los buzos que hace algunos años situaron a la Virgen del Agua en el dique. Qué hacer fue la consigna.

¿Retirarla para que nadie corra riesgos cuando intente acercarse para venerarla y tomarse alguna selfi? ¿Dejarla donde está, aún a riesgo de que alguien pueda apropiársela? Conclusión: no hubo decisión al respecto.

"Nosotros no la vamos a sacar; es una cuestión de fe", dijo a Diario UNO Diego Tiezzi, uno de los buzos.

Que la Virgen del Agua fuera asomándose a la superficie a medida que bajaba el caudal del dique se convirtió en noticia nacional, curiosa por cierto. Más allá de la cuestión religiosa, el asunto revela un dato objetivo: el caudal del dique Potrerillos cayó al menos 22 metros en la zona.

La Virgen del Agua a medida que bajaba el caudal del dique Potrerillos.

La Virgen del Agua, hecha con impresión 3D y bendecida en El Challao

La imagen de la denominada Virgen del Agua fue colocada el 23 de diciembre de 2023 por un grupo de buzos mendocinos: Tiezzi, entre otros.

Fue fabricada con tecnología de impresión 3D y rellenada con cemento. Para sostenerla, fue asegurada en una base en el fondo del lago.

En el Santuario de Lourdes, en El Challao, fue bendecida por el sacerdote conocido como Pancho y lleva consigo una medalla bendecida por el papa Francisco.

En épocas de caudal óptimo, permaneció entre 16 y 22 metros bajo el agua y servido como una especie de faro para buzos que surcan las aguas del dique.

Los especialistas aseguran que la imagen de la Virgen del Agua quedará nuevamente sumergida por completo cuando avancen los deshielos en la cordillera de los Andes y se recuperen las reservas del Departamento General de Irrigación.