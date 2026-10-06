La historia de la "Virgen el Agua" que asomó desde el fondo del dique Potrerillos

Antes de ser depositada en el dique Potrerillos, la estructura fue trasladada hasta la tradicional iglesia de El Challao, donde recibió la bendición de un sacerdote y fue formalmente bautizada.

Como detalle de color que alimenta aún más el misticismo del lugar, los impulsores de la travesía revelaron que la figura lleva consigo una medalla que llegó directamente al Vaticano y cuenta con la bendición del Papa Francisco.

La Virgen cuenta con una medalla bendecida por el Papa Francisco.

Con el transcurso de los meses, las variaciones en las cotas del agua hicieron que la estatua descendiera aún más, alcanzando profundidades cercanas a los 22 metros y volviéndose casi imposible de localizar en las profundidades oscuras del dique Potrerillos.

Sin embargo, las recientes oscilaciones térmicas y la merma en el espejo de agua volvieron a obrar el milagro visual: parte de la cabeza y el manto asomaron a la superficie, regalando una imagen que rápidamente comenzó a viralizarse.

Milagros y mucho más que una casualidad

Las anécdotas en torno a la figura de esta Virgen se multiplican y alimentan el lema de "creer o reventar". Desde cámaras fotográficas que se daban por perdidas en el fondo del lago y aparecieron mágicamente junto a la base de la estatua, hasta pedidos de familias cumplidos, la devoción no paró de crecer.

A la Virgen del Agua ya se le atribuyen una serie de milagros entre los fieles.

Así las cosas, para quienes impulsaron la travesía y los fieles que visitan el lugar, la aparición de la Virgen es mucho más que una casualidad climática: es una señal de que la protectora del agua decidió mostrarse una vez más.