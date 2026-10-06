Debido a la pronunciada bajante en el nivel de almacenamiento que registra el dique Potrerillos, una figura religiosa quedó parcialmente al descubierto, volviendo a poner en el centro de la escena una historia de fe y devoción popular que parecía escondida bajo el agua.
La historia de la "Virgen el Agua" que asomó desde el fondo del dique Potrerillos
Una parte de la estatua 3D fue bendecida por nada menos que el Papa Francisco. Los "milagros" que se le atribuyen a esta Virgen
Se trata de la denominada Virgen del Agua, una escultura que combina la tecnología moderna con un profundo sentido de protección ambiental. La historia de esta imagen comenzó a gestarse a finales de diciembre de 2023, en un contexto hídrico sumamente delicado para Mendoza.
La Virgen que protege el agua del dique Potrerillos
Por entonces, un grupo de buzos profesionales decidió llevar adelante una iniciativa tan particular como simbólica: fabricar una pieza impresa en 3D, rellenarla de cemento y sumergirla a más de 15 metros de profundidad para consagrarla como la protectora del recurso hídrico de los mendocinos.
Antes de ser depositada en el dique Potrerillos, la estructura fue trasladada hasta la tradicional iglesia de El Challao, donde recibió la bendición de un sacerdote y fue formalmente bautizada.
Como detalle de color que alimenta aún más el misticismo del lugar, los impulsores de la travesía revelaron que la figura lleva consigo una medalla que llegó directamente al Vaticano y cuenta con la bendición del Papa Francisco.
Con el transcurso de los meses, las variaciones en las cotas del agua hicieron que la estatua descendiera aún más, alcanzando profundidades cercanas a los 22 metros y volviéndose casi imposible de localizar en las profundidades oscuras del dique Potrerillos.
Sin embargo, las recientes oscilaciones térmicas y la merma en el espejo de agua volvieron a obrar el milagro visual: parte de la cabeza y el manto asomaron a la superficie, regalando una imagen que rápidamente comenzó a viralizarse.
Milagros y mucho más que una casualidad
Las anécdotas en torno a la figura de esta Virgen se multiplican y alimentan el lema de "creer o reventar". Desde cámaras fotográficas que se daban por perdidas en el fondo del lago y aparecieron mágicamente junto a la base de la estatua, hasta pedidos de familias cumplidos, la devoción no paró de crecer.
Así las cosas, para quienes impulsaron la travesía y los fieles que visitan el lugar, la aparición de la Virgen es mucho más que una casualidad climática: es una señal de que la protectora del agua decidió mostrarse una vez más.