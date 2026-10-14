Alarma en el sistema de adopción: dos familias devolvieron a niños y una tercera está en duda

Adopción de niños: tres realidades complejas en una semana

Según confirmaron fuentes vinculadas al organismo de protección y adopciones de niños de Uruguay, los tres expedientes presentan matices y estados de avance diferentes:

Devolución concretada: en el primer caso, la familia decidió no continuar con el proceso y el niño ya fue reingresado de manera efectiva al sistema de protección institucional.

Decisión tomada y reubicación pendiente: En el segundo escenario, los adultos ya expresaron formalmente su determinación de truncar la adopción , aunque las autoridades aún trabajan para definir cuál será el lugar definitivo de residencia y resguardo de los niños .

, aunque las autoridades aún trabajan para definir cuál será el lugar definitivo de residencia y resguardo de los . En evaluación bajo seguimiento: el tercer proceso se encuentra en una etapa crítica de revisión. Los equipos técnicos e interdisciplinarios trabajan de manera directa con la familia preadoptiva para determinar si es factible sostener el vínculo o si se debe disponer la interrupción de la convivencia.

Revisión técnica de los expedientes y fallas en el proceso de adopción

Ante la gravedad de los episodios, la Dirección de Adopciones inició una investigación interna para auditar los legajos y reconstruir el historial de cada vinculación.

El objetivo central de la investigación apunta a determinar si existieron fallas o criterios inadecuados durante la etapa de selección de las familias evaluadas, o si faltó información determinante al momento de concretar los enlaces que hubiera permitido prever las incompatibilidades y dificultades que surgieron con la convivencia.

Las autoridades remarcaron que el foco del análisis está puesto en evaluar de forma transparente el funcionamiento del sistema de selección para evitar que este tipo de quiebres -que generan un severo impacto emocional en niños que ya arrastran vulneraciones previas- vuelvan a repetirse.