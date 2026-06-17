La exigencia de River a Maximiliano Salas que culminó con un rotundo "no"

Maximiliano Salas Maxi Salas tiene los días contados en River.

La exigencia de River a Maxi Salas

La lista negra de River fue armada por Eduardo Coudet, Stefano Di Carlo, Enzo Francescoli y Pablo Longoria, quienes decidieron qué jugadores no viajarán a la pretemporada que realizarán en Algorfa, municipio español ubicado en la provincia de Alicante.

Una de las cartas de gol del Millonario es Maxi Salas, correntino de 28 años que llegó para inflar las redes, pero con el paso del tiempo fue perdiendo olfato goleador, además de ceder terreno en la consideración del entrenador hasta dejar de ser titular. Tal es así que la cúpula de River se comunicó con el jugador para definir los pasos a seguir.

Por un lado, le expresaron que su futuro parece estar lejos del conjunto de Núñez, por lo que deberá comenzar a buscar un destino para continuar su carrera. No obstante, en caso de no lograr conseguir un destino, existe una posibilidad y una exigencia para que continúe en la institución.

Para ello, el delantero debe aceptar una reducción sustancial de su salario. Sin embargo, el representante de Salas fue tajante y respondió con una negativa rotunda, solicitando que River cumpla con lo pactado. De igual manera, trascendió que el ex Racing quiere quedarse para pelear por un lugar y volver a ganarse la titularidad en el equipo comandado por Chacho Coudet.

Eduardo Coudet Coudet arma el River del futuro.

Los jugadores de River que no serán parte de la pretemporada en España

Se quedan entrenando en Buenos Aires:

Paulo Díaz, Maxi Meza, Germán Pezzella, Fabricio Bustos, Alex Woiski, Maxi Salas y Giuliano Galoppo. Ninguno de ellos integrará la delegación que viaja a España y tendrán que reportarse en las instalaciones del club el lunes 22 de junio.

Negociaciones de salida

Ian Subiabre y Santiago Lencina tampoco formarán parte de la pretemporada en Alicante debido a que existen tratativas para que emigren de River en el actual mercado de pases. En una situación similar se encuentra el defensor Andrés Herrera, quien finaliza su préstamo en Columbus Crew el 30 de junio y mantiene negociaciones avanzadas para su transferencia definitiva a la franquicia estadounidense.

Retornos bajo condición