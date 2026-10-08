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La desilusión de Benín con Messi y con la Selección argentina: los motivos

El rival de la Selección argentina en la despedida de Lionel Messi denunció un fuerte maltrato porque fueron invitados a la fiesta, pero los dejaron afuera

Emanuel Trilla Donoso
Por Emanuel Trilla Donoso [email protected]
Benín quedó decepcionado con la Selección argentina.

Benín quedó decepcionado con la Selección argentina.

Si te invitan a una fiesta, se supone, serás agasajado o - al menos - serás tenido en consideración por quienes te abrieron las puertas de su casa. No obstante, esto no sucedió cuando la Selección argentina convocó a Benín para que sea parte de la histórica despedida de Lionel Messi.

El conjunto africano logró una tarea muy digna frente al combinado nacional que recién pudo vencer el arco rival en el segundo tiempo, pero se quedaron con un sabor agridulce porque no pudieron compartir con el 10, no lograron sacarse una foto y denunciaron que la AFA se portó muy mal con ellos.

Luego del partido los jugadores de la Selecci&oacute;n argentina no tuvieron contacto con los de Ben&iacute;n.

Luego del partido los jugadores de la Selección argentina no tuvieron contacto con los de Benín.

La desilusión de Benín con Messi y con la Selección argentina

El entrenador de Benín, Gernot Rohr, declaró en la radio francesa RMC fuertes palabras sobre el actuar de la Selección argentina luego del partido que significó la despedida de Lionel Messi y Nicolás Otamendi: "El único punto negro es que los argentinos no nos dieron nada".

Ni una foto con Messi, ni una camiseta. Ni una foto con Messi, ni una camiseta.

"Ni siquiera nos dejaron entrar en el túnel, la seguridad rechazaba a todo el mundo", explicó el DT que se mostró orgulloso por el desempeño de su equipo frente a la Albiceleste.

Además, relató que la desazón de sus dirigidos fue total: "Algunos jugadores incluso llevaban sus camisetas para intercambiarlas con otros. Lo intentamos todo, pero fue inútil".

En 2018 Gernot Rohr era el entrenador de Nigeria y en esta oportunidad fue el único que se llevó un recuerdo: “Logré darle mi camiseta de Messi de 2018 al entrenador (haciendo referencia a Lionel Scaloni). Me la hizo firmar y luego me la devolvió. Esperé media hora, pero no es para tanto".

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