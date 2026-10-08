La desilusión de Benín con Messi y con la Selección argentina: los motivos

Ni una foto con Messi, ni una camiseta. Ni una foto con Messi, ni una camiseta.

"Ni siquiera nos dejaron entrar en el túnel, la seguridad rechazaba a todo el mundo", explicó el DT que se mostró orgulloso por el desempeño de su equipo frente a la Albiceleste.

Además, relató que la desazón de sus dirigidos fue total: "Algunos jugadores incluso llevaban sus camisetas para intercambiarlas con otros. Lo intentamos todo, pero fue inútil".

En 2018 Gernot Rohr era el entrenador de Nigeria y en esta oportunidad fue el único que se llevó un recuerdo: “Logré darle mi camiseta de Messi de 2018 al entrenador (haciendo referencia a Lionel Scaloni). Me la hizo firmar y luego me la devolvió. Esperé media hora, pero no es para tanto".