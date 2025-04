La decisión que tomó Fernando Gago tras perder el Superclásico frente a River

La derrota caló hondo puertas para adentro y será cuestión de que el equipo se reponga rápido de este duro traspié en el que el conjunto azul y oro no mostró superioridad ante el Millonario. Tampoco no fue de agrado el planteo del DT con una línea de cinco en el fondo que, por momentos, no brindó las respuestas que esperaba el cuerpo técnico, sobre todo en el primer tiempo. La conservadora estrategia no fue muy bienvenida en el club.

gago.jfif Fernando Gago fue muy cuestionado tras la derrota de River.

La presión recae sobre Fernando Gago que, en caso de no salir campeón, el futuro más probable es que sea destituido de su cargo por no cumplir el objetivo de los certámenes internacionales (cayó con Alianza Lima en la instancia preliminar de Libertadores) ni tampoco el de obtener un título en el torneo local.

Por lo pronto, Boca está clasificando en el primer lugar de la tabla de posiciones a la rueda de octavos de final. El cierre de la fase regular será ante Tigre, el próximo domingo, en el estadio José Dellagiovana.