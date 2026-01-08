Kings League World Cup: cuándo vuelve a jugar Argentina, uno de los invictos del certamen

Los estadounidenses hasta ahora jugaron un solo partido y le ganaron 5 a 2 a Japón, pero este viernes 9 a las 19 se enfrentarán con Alemania.

Argentina, uno de los invictos de la Kings League World Cup

Aunque todavía no se completa la segunda fecha de la Kings League World Cup 2026, Argentina es uno de los equipos que marcha invicto junto a Estados Unidos, España, Italia, Arabia Saudita, Chile, Qatar e Indonesia.

En cuanto a los que han ganado sus dos primeros partidos la lista se reduce a Chile, Argentina, Italia y España.

Los primeros de cada uno de los 5 grupos jugarán directamente los cuartos de final y los otros 3 clasificados surgirán del repechaje (Last Chance) al que accederán los segundos de cada zona y el mejor tercero.