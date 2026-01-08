Kings League World Cup: cuándo vuelve a jugar Argentina, uno de los invictos del certamen

Argentina consiguió su segunda victoria consecutiva en la Kings League World Cup, lidera el Grupo B y tiene un pie en los cuartos de final del certamen que se está jugando en San Pablo, Brasil.
Tras el triunfo por penales ante Alemania en el debut, el equipo que tiene como capitán al ex River Leonel Vangioni se impuso 3 a 1 a Japón con goles de Aarón Martínez, el arquero Luis Sánchez y un Penal Presidente del youtuber Markitos Navaja.
El descuento de los nipones lo hizo Toshiya Miyashita y con este resultado Argentina tiene 2 triunfos en 2 partidos, una diferencia de gol de +2 y el próximo domingo 11 a las 17 jugará con Estados Unidos (TV por ESPN y Disney Plus).
Los estadounidenses hasta ahora jugaron un solo partido y le ganaron 5 a 2 a Japón, pero este viernes 9 a las 19 se enfrentarán con Alemania.
Aunque todavía no se completa la segunda fecha de la Kings League World Cup 2026, Argentina es uno de los equipos que marcha invicto junto a Estados Unidos, España, Italia, Arabia Saudita, Chile, Qatar e Indonesia.
En cuanto a los que han ganado sus dos primeros partidos la lista se reduce a Chile, Argentina, Italia y España.
Los primeros de cada uno de los 5 grupos jugarán directamente los cuartos de final y los otros 3 clasificados surgirán del repechaje (Last Chance) al que accederán los segundos de cada zona y el mejor tercero.