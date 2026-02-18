Kevin Vázquez se ilusiona con lograr grandes objetivos con Independiente Rivadavia

Independiente Rivadavia arrancó con el pie derecho en el 2026 y consiguió cinco triunfos al hilo entre el Torneo Apertura y la Copa Argentina. Solo Belgrano pudo detener la buena marcha del equipo de Alfredo Berti que esta semana espera poder reponerse ante Independiente de Avellaneda por la sexta fecha.
Para los recién llegados al Azul del Parque, como es el caso de Kevin Vázquez, el presente de Independiente Rivadavia iusiona pese al traspié frente al Pirata en el Bautista Gargantini la jornada pasada. El volante llegó desde Vélez Sarsfield, con un paso previo por Central Córdoba de Santiago del Estero, por lo que sabe lo que es militar en un equipo campeón.
"Gracias a Dios pude conseguir el campeonato de la Copa Argentina en 2024 con Central Córdoba. Estoy feliz por ese logro. Y venir acá a Independiente también, saber que estaba la posibilidad de venir a jugar acá me sedujo mucho. Vamos a jugar Copa Libertadores, tenemos tres competencias que son importantes y bueno, la verdad que quería competir al máximo. Yo quería competir al cien por ciento y no tenía otra cosa en la cabeza que venir a Independiente", señaló Kevin Vázquez a Diario UNO sobre su arribo a la Lepra.
En el Azul, el ex Vélez se reencontró con algunos de sus compañeros con los que compartió aquel campeonato de Copa Argentina en el 2024, es el caso de José Florentín y Rodrigo Atencio. Al respecto, Vázquez expresó: "Nos conocemos de antes con los chicos. La verdad que tenemos una relación bárbara. José (Florentín) vino primero y ya se rumoreaba un poco de que yo iba a venir para acá. Hablamos por WhatsApp, sabía que yo tenía ganas de venir y bueno, al encontrarnos acá fue una sensación linda, volver a estar con ellos, compartir plantel. No los veía hace un año. Ahora estamos en otro club, defendemos otros colores y ahora nuestra prioridad es defender a Independiente".
Lo que se le viene a Independiente Rivadavia y la ilusión de alccanzar grandes objetivos con Independiente Rivadavia
AIndependiente Rivadavia se le viene una seguidilla importante de equipos a enfrentar en el Apertura. Primero tendrá que medirse ante el Rojo de Avellaneda por la sexta fecha, luego a Racing y, posteriormente, a River. En esa intensidad, la Lepra buscará mantenerse arriba para intentar clasificar a los playoffs del Torneo Apertura.
"Día a día laburamos para mantenernos alto. Esto es así, todos los fines de semana son finales. Ahora se viene un partido cada cinco días que también eso desgasta un poco al plantel, pero bueno, hay que seguir al cien por ciento, no hay que regalar nada", comentó en ese sentido Kevin Vázquez.
Además, el futbolista manifestó su deseo de pelear cosas importantes con Independiente Rivadavia y manifestó su ilusión de alcanzar grandes objetivos. "La verdad que nosotros laburamos todos los días para estar al nivel más alto. Obviamente hay muchos clubes importantes, muchos equipos fuertes, pero bueno, nosotros vamos paso a paso, hacemos nuestro laburo, lo que pide Alfredo (Berti), y esperando semana tras semana el rival que toque. Nosotros vamos a dar el cien por ciento siempre", aseguró.
Por último, Vázquez aludió a su estado físico, a cómo está post intensa pretemporada y luego de tener poco rodaje en el Fortín en el último tiempo: "Me siento bien. Estoy mejorando, hace rato que no juego, pero bueno, estoy a disposición para cuando lo necesite el técnico responder, y bueno, yo me siento bien también conmigo mismo".