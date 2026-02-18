Kevin Vázquez se ilusiona con lograr grandes objetivos con Independiente Rivadavia

En el Azul, el ex Vélez se reencontró con algunos de sus compañeros con los que compartió aquel campeonato de Copa Argentina en el 2024, es el caso de José Florentín y Rodrigo Atencio. Al respecto, Vázquez expresó: "Nos conocemos de antes con los chicos. La verdad que tenemos una relación bárbara. José (Florentín) vino primero y ya se rumoreaba un poco de que yo iba a venir para acá. Hablamos por WhatsApp, sabía que yo tenía ganas de venir y bueno, al encontrarnos acá fue una sensación linda, volver a estar con ellos, compartir plantel. No los veía hace un año. Ahora estamos en otro club, defendemos otros colores y ahora nuestra prioridad es defender a Independiente".

Lo que se le viene a Independiente Rivadavia y la ilusión de alccanzar grandes objetivos con Independiente Rivadavia

A Independiente Rivadavia se le viene una seguidilla importante de equipos a enfrentar en el Apertura. Primero tendrá que medirse ante el Rojo de Avellaneda por la sexta fecha, luego a Racing y, posteriormente, a River. En esa intensidad, la Lepra buscará mantenerse arriba para intentar clasificar a los playoffs del Torneo Apertura.

"Día a día laburamos para mantenernos alto. Esto es así, todos los fines de semana son finales. Ahora se viene un partido cada cinco días que también eso desgasta un poco al plantel, pero bueno, hay que seguir al cien por ciento, no hay que regalar nada", comentó en ese sentido Kevin Vázquez.

kevin vazquez lepra Kevin Vázquez en el duelo entre Independiente Rivadavia y Huracán por el Torneo Apertura. Foto: Gentileza.

Además, el futbolista manifestó su deseo de pelear cosas importantes con Independiente Rivadavia y manifestó su ilusión de alcanzar grandes objetivos. "La verdad que nosotros laburamos todos los días para estar al nivel más alto. Obviamente hay muchos clubes importantes, muchos equipos fuertes, pero bueno, nosotros vamos paso a paso, hacemos nuestro laburo, lo que pide Alfredo (Berti), y esperando semana tras semana el rival que toque. Nosotros vamos a dar el cien por ciento siempre", aseguró.

Por último, Vázquez aludió a su estado físico, a cómo está post intensa pretemporada y luego de tener poco rodaje en el Fortín en el último tiempo: "Me siento bien. Estoy mejorando, hace rato que no juego, pero bueno, estoy a disposición para cuando lo necesite el técnico responder, y bueno, yo me siento bien también conmigo mismo".