Juan Román Riquelme, su amor por Boca y una promesa con La Bombonera: "La vamos a seguir arreglando"

En el final de sus dichos, el miembro de la Comisión Directiva de Boca dedicó unas palabras reflexivas sobre su trabajo para mejorar el estadio: “Uno en la casa quiere estar bien... usted su casa la quiere poner cada día más linda. La Bombonera es de ustedes, es de todos los hinchas y nosotros la queremos cuidar... es lo que estamos haciendo”.

“Es el lugar más lindo del mundo, sin ninguna duda”, cerró Juan Román Riquelme su análisis sobre la mejora de la infraestructura de la institución.

"Mi vida es Boca. Esa es la verdad. Hace dos años, creo que en la despedida, lo dije: 'Boca puede vivir sin Riquelme, pero yo no'. Es así. No sé si me emociona o qué, pero es mi vida".

Riquelme y una frase que recuerda a Mauricio Macri

El mandatario del “Xeneize” arrojó una frase que fue utilizada por el ex presidente de la Nación. La misma estuvo acompañada por una promesa, diferente a la propuesta de Mauricio Macri.

El 6 de agosto del 2019, en el acto del cierre de campaña de Ciudad de Buenos Aires; el presidente de la nación, de aquel entonces, Mauricio Macri cerró su discurso en el Estadio Héctor Etchart (cancha de básquet de Ferro Carril Oeste) con una frase que quedó impregnada para la historia.

Riquelme evita dar detalles de la ampliación de la Bombonera, pero está todo aprobado para llevar a cabo un proyecto que aún no se filtró. Los hinchas de Boca deberán tener paciencia: se presentará recién en 2026.

“El año que viene se va a volver a inundar y dentro de dos se va a volver a inundar, dentro de tres se va a volver a inundar y dentro de cuatro… ¡No se inunda más! ¡No se inunda más, carajo!'", cerró Mauricio Macri el acto.

Por otra parte, en aquel acto, Macri dijo: “hago el Topo Gigio como Riquelme”. Además, gestualizó el dicho con el icónico festejo del Diez de Boca.

Riquelme utilizó una icónica frase para describir las mejoras que tuvo la Bombonera en el area de la infraestructura, pero fue extraño el empleo de esta, porque revivió las palabras de su rival político.

¿Cómo está Boca en el aspecto futbolístico?

A pesar de sus mejoras en un aspecto importante del club, las obras de la cancha, las cuales no fueron postergadas por la gestión anterior. Boca sufre una importante crisis en los resultados deportivos.

El multicampeón internacional no participa de ninguna de las dos copas internacionales más importantes a nivel Sudamérica: Copa Libertadores y Copa Sudamericana.

En el Torneo Apertura, se encuentra situado en el segundo lugar del Grupo A, con 23 unidades. Un escalón por debajo de Tigre, quien tiene 24 puntos.

Sin embargo, este año, disputará la primera edición del Mundial de Clubes. Comparte el Grupo C con Benfica, Bayern Múnich y Auckland City de Nueva Zelanda. Una zona compleja porque deberá enfrentar a dos instituciones europeas que poseen equipos superiores en cuanto a la calidad de sus jugadores y economías desarrolladas.