El defensor protagoniza un nuevo escándalo.

Marcos Rojo llegó a un acuerdo con los directivos de Boca Juniors y finalmente rescindió su vínculo (el mismo vencía a fines de diciembre de la corriente temporada 2025). El club se comprometió a pagarle los cinco meses que le quedaban por delante en la institución.

Luego de pasar a despedirse de sus compañeros, el zaguero central de 35 años se realizó la revisión médica y arregló de palabra su llegada a Racing Club, club que le hará un contrato por productividad hasta fines del 2026.

Marcos Rojo se despidió de Boca y su futuro está en Racing.

Cuando todo parecía indicar que las cosas volverían a la normalidad para Rojo, quien acordó usar el número 6 y no utilizar su apellido en la camiseta (para no hacer referencia al rival de toda la vida), la historia dio un giro inesperado.

Sobre el cierre de este viernes trascendió que Racing no podría utilizar al futbolista en el torneo Clausura de la Liga Profesional. Solamente estaría habilitado para jugar la Copa Argentina y la Copa Libertadores. Esto, inmediatamente, encendió las alarmas en Avellaneda.

Qué pasó con Marcos Rojo

Según lo establece el artículo 19.2.4 del reglamento de la Asociación del Fútbol Argentino, los clubes no pueden incorporar jugadores libres que hayan quedado sin contrato luego del 24 de julio, una fecha clave en el calendario del libro de pases.

Caso contrario, el futbolista no podrá ser inscripto para cometir en el certamen local. “En el caso de jugadores libres, solamente podrán ser registrados con posterioridad a las 18:00 horas del 24 de julio de 2025, en caso de que la libertad de contratación hubiera ocurrido con anterioridad a dicha fecha” señala el artículo 19.2.4 del reglamento de AFA.

En este contexto la Comisión Directiva de Racing, con Diego Milito a la cabeza, alzaron el teléfono para comunicarse con sus pares de Boca con el objetivo de llegar a un nuevo acuerdo.

¿Qué piden desde la Academia? Apelando a la buena voluntad de Juan Román Riquelme y compañía, desde Avellaneda buscarán que la recisión del contrato quede sin efecto y que se pueda llegar a una negociación entre club.

En el caso de que el traspaso se realice mediante una venta o un préstamo, Marcos Rojo podría ser inscripto en AFA y podría competir en el torneo Clausura de la Liga Profesional.

