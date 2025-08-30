La palabra de Rodrigo Rey

Rodrigo Rey, capitán y referente de Independiente, habló con la transmisión oficial una vez culminado el encuentro y, además de las polémicas vividas en Córdoba, fue inevitable hablar de los hechos de violencia que tuvieron lugar en el partido por Copa Sudamericana.

Para comenzar, el ex Godoy Cruz, manifestó: "El partido en sí fue triste, triste lo que pasó, triste para el fútbol de principio a fin. Tuvimos mucho miedo por nuestras familias y las de los jugadores chilenos".

"Cuando fuimos a ver cerca del córner a nuestra gente había algunos con sangre. Son cosas que uno no quiere que pasen nunca dentro del fútbol, que no están buenas", completó.

A su vez, se refirió a que la pelota debe seguir rodando pese a lo sucedido: "Como hoy, hay que seguir jugando y eso es lo que nos toca como grupo. Tenemos que tener la mente puesta en eso y en volver a la senda del triunfo".

"Queremos que todo este tema no pase nunca más, que se solucione de la mejor forma pero al menos que esto sea una llamada de atención para que no pase nunca más en ninguna cancha de fútbol", sentenció Rodrigo Rey.

Qué dijo Julio Vaccari

En conferencia de prensa el director técnico de Independiente también habló sobre lo acontecido. "Primero que como hincha del fútbol tengo una tristeza muy grande, uno no se prepara cuando quiere hacer esta carrera para hablar de este tipo de situaciones sino de cuestiones futbolísticas. El fútbol tiene que estar triste por lo sucedido", comenzó.

Para finalizar, Vaccari expresó: "Fueron semanas y días complejos, no solo porque tenemos futbolistas que son de Chile sino porque la verdad que todos en menor o mayor grado teníamos familiares dentro del estadio. Desde el minuto uno se me acerca un futbolista y me dice 'mirá que les están tirando a las familias, a ver si los podés sacar'".

"Fue una situación compleja, no agradable, en la que estuvimos afectados todos. Es muy difícil sacarse estas situaciones de la cabeza, porque somos personas y lo que sentimos lo llevamos al trabajo. No estamos preparados para hablar del tema, queremos hablar de fútbol pero es algo que nos atraviesa y para mí la palabra que lo define es tristeza", sentenció.