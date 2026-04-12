Independiente Rivadavia ya conoce al árbitro para enfrentar a Fluminense por la Copa Libertadores

El Flu marcha segundo en el Brasileirao con 20 puntos (seis partidos ganados, dos empatados y dos derrotas) y se ubica a cinco del Palmeiras.

Por su parte, Independiente Rivadavia lidera la Zona B de la Liga Profesional con 29 puntos, producto de nueve triunfos, dos empates y dos derrotas. De esta manera, también encabeza la Tabla Anual con cinco puntos de ventaja sobre Estudiantes de La Plata.

Jhon Ospina Jhon Ospina será el árbitro de Fluminense e Independiente Rivadavia.

Independiente Rivadavia ya conoce al árbitro para enfrentar a Fluminense

La Conmebol designó al colombiano Jhon Ospina como juez principal para el partido entre Fluminense e Independiente Rivadavia, mientras que el ecuatoriano Franklin Congo estará a cargo del VAR.

El colombiano de 33 años es árbitro internacional de la FIFA desde el 2019. En 2020 dirigió cuatro partidos en la Copa Sudamericana en el que se destaca el enfrentamiento entre Vélez y Lanús en el encuentro de ida por la semifinal; certamen que terminó ganando Defensa y Justicia al vencer al Granate por 3 a 0.

Jhon Ospina también tiene experiencia en la Copa Libertadores, aunque no fue convocado para actuar en el Mundial 2026. En la primera fecha dirigió a Mirassol contra Lanús, en el triunfo del equipo brasileño por 1 a 0.

Árbitro: Jhon Ospina.

Asistente 1: Miguel Roldán.

Asistente 2: Mary Blanco.

Cuarto árbitro: Yerson Zambrano.

VAR: Franklin Congo.

AVAR: Paula Fernández.

El resto de los árbitros designados además del partido de Independiente Rivadavia