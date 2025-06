Independiente Rivadavia con dos refuerzos y novedades en la pretemporada en Córdoba

Entre los futbolistas que no viajaron para este sprint final de la preparación física, se encuentran los delanteros Fernando Romero y Maximiliano Juambeltz. El paraguayo llegó a mediados de 2024 y tuvo apariciones pero no terminó de asentarse. Con la llegada de Berti y el último mercado de pases finalmente quedó relegado y se fue a préstamo a Sportivo Trinidense. Por su parte, el uruguayo que arribó a inicios de este año a la Lepra, sumó minutos solo en el encuentro ante Huracán por la fecha 10 del Torneo Apertura. Luego alternó suplencias y no convocatorias, y es por ello que decidió rescindir contrato con la Lepra.

Independiente Rivadavia entrenamiento-.jpg La Lepra continúa en Córdoba la puesta a punto. Foto: Martín Pravata/ Diario UNO

En la consideración del entrenador Alfredo Berti quedaron 35 futbolistas concentrados en la delegación de Córdoba. Además viajó para continuar con su recuperación -tras la lesión- Victorio Ramis, pero hay serias chances de que no juegue el Torneo Clausura (o al menos hasta cerca del final).