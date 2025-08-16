Gutiérrez Sport Club jugará de local este sábado ante Germinal de Rawson a puertas cerradas.

Gutiérrez Sport Club jugará de local este sábado ante Germinal de Rawson a puertas cerradas.

Gutiérrez Sport Club jugará este sábado de local ante Germinal de Rawson, en un partido correspondiente a la 5ta fecha de la Fase Reválida la Zona 1 de la Fase del torneo Federal A. El encuentro será a puertas cerradas por una decisión de la dirigencia local ante la imposibilidad de poder pagar el operativo de seguridad.

Rodrigo Alessandrello- Gutiérrez uno.
Rodrigo Alesandrello es el entrenador de Gutiérrez Sport Club.

Rodrigo Alesandrello es el entrenador de Gutiérrez Sport Club.

El encuentro entre el Celeste y el Verde comenzará a las 15. El árbitro del cotejo será Francisco Acosta, de Santiago del Estero.

El Celeste se ubica último sin puntos, también cierra las posiciones en los promedios, perdió los cuatro partidos que disputó en la Fase Reválida y lleva siete derrotas seguidas en el Federal A.

El equipo dirigido por Rodtigo Alessandrello viene de perder ante Sol de Mayo por goleada 5 a 1, en los últimos días se fueron la mayoría de los jugadores y afrontará este compromiso con muchos juveniles.

El objetivo es terminar lo mejor posible en estas cinco fechas que quedan. De los 20 partidos que disputó en la temporada perdió 16, ganó solo dos partidos (ante Atlético San Martín de local y Huracán Las Heras de visitante) y empató los dos restantes.

concentrados Gutiérrez sport Club.

Así llega el rival de Gutiérrez Sport Club

Germinal de Rawson viene de igualar sin goles ante Juventud Unida Universitario de San Luis de local y necesita sumar puntos para zafar del descenso.

Probables formaciones:

Gutiérrez Sport Club: Tomás Clavijo; Lucas Funes, Facundo Márquez, Alexis Viscarra, Joaquín Gutiérre; Nicolás Alí, Ignacio Salinas, Nabil Pérez y Gerónimo Navarro; Ignacio Pipistrelli, Gonzalo Olivares. DT: Rodrigo Alessandrello.

Germinal: Samuel Velázquez; Iván Esculino, Martín González, Ignacio Terán; Alexandro Ponce, Kevin Duarte, Facundo Silva, Alan Palavecino; Edwin Santilli, Enzo Galabert; Tomás Satler. DT: Darío Gigante.

Estadio: Gutiérrez Sport Club.

Árbitro: Francisco Acosta, de Santiago del Estero.

Hora: 15.

Temas relacionados:

Más sobre Fútbol

Más de Sociedad

Más de Ovación

Más de Series y Películas