El equipo dirigido por Rodtigo Alessandrello viene de perder ante Sol de Mayo por goleada 5 a 1, en los últimos días se fueron la mayoría de los jugadores y afrontará este compromiso con muchos juveniles.

El objetivo es terminar lo mejor posible en estas cinco fechas que quedan. De los 20 partidos que disputó en la temporada perdió 16, ganó solo dos partidos (ante Atlético San Martín de local y Huracán Las Heras de visitante) y empató los dos restantes.

concentrados Gutiérrez sport Club.

Así llega el rival de Gutiérrez Sport Club

Germinal de Rawson viene de igualar sin goles ante Juventud Unida Universitario de San Luis de local y necesita sumar puntos para zafar del descenso.

Probables formaciones:

Gutiérrez Sport Club: Tomás Clavijo; Lucas Funes, Facundo Márquez, Alexis Viscarra, Joaquín Gutiérre; Nicolás Alí, Ignacio Salinas, Nabil Pérez y Gerónimo Navarro; Ignacio Pipistrelli, Gonzalo Olivares. DT: Rodrigo Alessandrello.

Germinal: Samuel Velázquez; Iván Esculino, Martín González, Ignacio Terán; Alexandro Ponce, Kevin Duarte, Facundo Silva, Alan Palavecino; Edwin Santilli, Enzo Galabert; Tomás Satler. DT: Darío Gigante.

Estadio: Gutiérrez Sport Club.

Árbitro: Francisco Acosta, de Santiago del Estero.

Hora: 15.