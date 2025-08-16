Inicio Sociedad Rosas
Cuál es la mejor época para podar las rosas del jardín y qué beneficios se logran

Realizar la poda de las rosas en esta etapa del año otorga varios beneficios para una de las flores más famosas del jardín. ¿Cuándo realizarla?

Luciano Carluccio
Luciano Carluccio
Las rosas son uno de los ejemplares más cultivados en los distintos jardines, y muchas son las personas que se preguntan cuál es el momento ideal para realizar la tarea de poda. Sucede que, de hacerlo correctamente, se pueden lograr miles de beneficios en el ejemplar.

Estas flores son comunes en el jardín debido a su belleza, fragancia, simbolismo y adaptabilidad, todas cualidades que pueden relacionarse con la expresión de emociones.

Cuál es la mejor época para podar las rosas de tu jardín

Realizar la poda de las rosas en este momento es importante, ya que la época ayuda a dirigir la energía de la planta hacia la producción de nuevos brotes y flores.

La poda en invierno puede dejar los rosales vulnerables a las heladas, especialmente en zonas frías. Por este motivo, el mejor momento para realizar la poda del jardín es a finales del invierno o principios de la primavera.

Cuando el clima comienza a ser más cálido y favorable, los rosales pueden recuperarse más rápido de la poda, y este es uno de los motivos que justifican la realización de la tarea en esta época.

Es importante eliminar los tallos muertos, enfermos o dañados, así como los brotes débiles o cruzados antes de que comiencen a brotar nuevos en las rosas del jardín.

Consejos para podar un rosal de manera correcta

  • Prepara el rosal: retira hojas y maleza muerta de la base de la planta para evitar la propagación de enfermedades.
  • Desinfecta las herramientas: limpia las tijeras de podar con un desinfectante para evitar la propagación de enfermedades entre las plantas.
  • Corte los tallos delgados: los tallos más delgados que un lápiz son menos productivos y deben ser eliminados.
  • Evalúa el rosal: observa la estructura general de la planta y elimina los tallos que crucen el centro o crezcan hacia adentro, dejando los tallos más gruesos y sanos.
  • Ajusta la altura: acorta los tallos restantes a la altura deseada, generalmente entre 45 y 60 cm (18-24 pulgadas).
  • Después de la poda: aplica un producto preventivo y curativo, y protege la base del rosal con un sustrato.

