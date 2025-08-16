Cuál es la mejor época para podar las rosas del jardín y qué beneficios se logran

La poda en invierno puede dejar los rosales vulnerables a las heladas, especialmente en zonas frías. Por este motivo, el mejor momento para realizar la poda del jardín es a finales del invierno o principios de la primavera.
Cuando el clima comienza a ser más cálido y favorable, los rosales pueden recuperarse más rápido de la poda, y este es uno de los motivos que justifican la realización de la tarea en esta época.
Es importante eliminar los tallos muertos, enfermos o dañados, así como los brotes débiles o cruzados antes de que comiencen a brotar nuevos en las rosas del jardín.
Consejos para podar un rosal de manera correcta
- Prepara el rosal: retira hojas y maleza muerta de la base de la planta para evitar la propagación de enfermedades.
- Desinfecta las herramientas: limpia las tijeras de podar con un desinfectante para evitar la propagación de enfermedades entre las plantas.
- Corte los tallos delgados: los tallos más delgados que un lápiz son menos productivos y deben ser eliminados.
- Evalúa el rosal: observa la estructura general de la planta y elimina los tallos que crucen el centro o crezcan hacia adentro, dejando los tallos más gruesos y sanos.
- Ajusta la altura: acorta los tallos restantes a la altura deseada, generalmente entre 45 y 60 cm (18-24 pulgadas).
- Después de la poda: aplica un producto preventivo y curativo, y protege la base del rosal con un sustrato.