Cuál es la mejor época para podar las rosas del jardín y qué beneficios se logran

La poda en invierno puede dejar los rosales vulnerables a las heladas, especialmente en zonas frías. Por este motivo, el mejor momento para realizar la poda del jardín es a finales del invierno o principios de la primavera.

Cuando el clima comienza a ser más cálido y favorable, los rosales pueden recuperarse más rápido de la poda, y este es uno de los motivos que justifican la realización de la tarea en esta época.

rosas, poda Es importante eliminar los tallos débiles o dañados en la poda de las rosas

Es importante eliminar los tallos muertos, enfermos o dañados, así como los brotes débiles o cruzados antes de que comiencen a brotar nuevos en las rosas del jardín.

Consejos para podar un rosal de manera correcta