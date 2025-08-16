Boca llegó a Mendoza para jugar con la Lepra y cientos de hinchas revolucionaron el centro

Llegada de Boca - Cavani Cristian Lozano

Otro dato no menor es la presencia de Juan Román Riquelme, presidente del club, dando toda una señal de que no se trata de un partido más para Boca.

Para el que algunos piensan que puede ser su último partido como DT de Boca, sobre todo si el resultado es adverso, Miguel Ángel Russo decidió convocar a los 31 jugadores que integran el plantel, algo poco habitual teniendo en cuenta sobre todo a los lesionados.

Las única excepciones son el arquero Sergio Romero y los defensores Cristian Lema y Marcelo Saracchi. Estos dos últimos separados del plantel.

Más allá de ese gesto simbólico de hacer viajar a todos sus jugadores, el experimentado entrenador piensa en realizar cambios para enfrentar a la Lepra este domingo a las 20.30 , por la quinta fecha del torneo Clausura.

El probable equipo de Boca para enfrentar a Independiente Rivadavia formaría con: Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Jorge Figal, Marco Pellegrino, Lautaro Blanco; Brian Aguirre, Rodrigo Battaglia, Leandro Paredes, Alan Velasco; Edinson Cavani y Miguel Merentiel.

Aunque se escucharon algunos reclamos por la mala racha del equipo, en general hubo mucho apoyo y como era de esperar los más aplaudidos fueron Leandro Paredes, campeón del mundo, y los uruguayos Cavani y Merentiel.

Llegada Boca Cristian Lozano

