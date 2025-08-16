ANSES adelantó el nuevo monto y fechas de pago para AUH en septiembre

Las fechas en las que ANSES pagaría a los beneficiarios de AUH en septiembre son las siguientes:

Documentos terminados en 0: a partir del día 8 de septiembre de 2025

Documentos terminados en 1: a partir del día 9 de septiembre de 2025

Documentos terminados en 2: a partir del día 10 de septiembre de 2025

Documentos terminados en 3: a partir del día 11 de septiembre de 2025

Documentos terminados en 4: a partir del día 12 de septiembre de 2025

Documentos terminados en 5: a partir del día 15 de septiembre de 2025

Documentos terminados en 6: a partir del día 16 de septiembre de 2025

Documentos terminados en 7: a partir del día 17 de septiembre de 2025

Documentos terminados en 8: a partir del día 18 de septiembre de 2025

Documentos terminados en 9: a partir del día 19 de septiembre de 2025

ANSES presentación Libreta AUH Los titulares de AUH cobrarán sus haberes de ANSES con aumento, pero no ocurrirá con la Tarjeta Alimentar

ANSES: de cuánto será el aumento de AUH en septiembre

El INDEC dio a conocer, oficialmente, el porcentaje de inflación del gobierno de Javier Milei correspondiente al mes de julio. Este indicador es muy importante para los beneficiarios de ANSES, porque anticipa el próximo incremento que recibirán sus haberes.

De acuerdo a lo anunciado, el próximo aumento de ANSES, de igual manera para jubilados, pensionados y asignaciones sociales como AUH, será del 1,90%. Por segundo mes consecutivo, el incremento para los beneficiarios viene en subida, pero que se mantiene por debajo del 2%.

Teniendo en cuenta el nuevo aumento, lo que pasaría a pagarle ANSES a los beneficiarios de AUH sería de $92.065,27.