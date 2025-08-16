ANSES adelantó el nuevo monto y fechas de pago para AUH en septiembre

ANSES adelantó el nuevo monto y fechas de pago para AUH en septiembre

ANSES comienza poco a poco a adentrarse a todo lo correspondiente al mes de septiembre, a pesar de que aún está pagando lo correspondiente a agosto. Los beneficiarios de AUH son los protagonistas de esta gran novedad, y es que recibieron un adelanto oficial de lo que será el nuevo aumento y las fechas de pago para el noveno mes del año.

El mes de septiembre se acerca poco a poco, y desde ANSES sorprendieron a los titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) con información muy jugosa de su próximo cobro de haberes. En los últimos días, se reveló el nuevo porcentaje de aumento que recibirán los beneficiarios, y también se adelantó las fechas en las que acreditará la mensualidad.

AUH-Asignación universal por hijo
El aumento y las fechas de ANSES para AUH serán oficializadas a fines de agosto

El aumento y las fechas de ANSES para AUH serán oficializadas a fines de agosto

Calendario de pago de ANSES: estas serán las fechas de pago de AUH en septiembre

Hasta el momento, ANSES solo ha confirmado el calendario de pago de jubilados para el mes de septiembre, pero este será el que marcará las fechas para las demás prestaciones sociales, como es el caso de AUH.

Las fechas en las que ANSES pagaría a los beneficiarios de AUH en septiembre son las siguientes:

  • Documentos terminados en 0: a partir del día 8 de septiembre de 2025
  • Documentos terminados en 1: a partir del día 9 de septiembre de 2025
  • Documentos terminados en 2: a partir del día 10 de septiembre de 2025
  • Documentos terminados en 3: a partir del día 11 de septiembre de 2025
  • Documentos terminados en 4: a partir del día 12 de septiembre de 2025
  • Documentos terminados en 5: a partir del día 15 de septiembre de 2025
  • Documentos terminados en 6: a partir del día 16 de septiembre de 2025
  • Documentos terminados en 7: a partir del día 17 de septiembre de 2025
  • Documentos terminados en 8: a partir del día 18 de septiembre de 2025
  • Documentos terminados en 9: a partir del día 19 de septiembre de 2025
ANSES presentación Libreta AUH
Los titulares de AUH cobrarán sus haberes de ANSES con aumento, pero no ocurrirá con la Tarjeta Alimentar

Los titulares de AUH cobrarán sus haberes de ANSES con aumento, pero no ocurrirá con la Tarjeta Alimentar

ANSES: de cuánto será el aumento de AUH en septiembre

El INDEC dio a conocer, oficialmente, el porcentaje de inflación del gobierno de Javier Milei correspondiente al mes de julio. Este indicador es muy importante para los beneficiarios de ANSES, porque anticipa el próximo incremento que recibirán sus haberes.

De acuerdo a lo anunciado, el próximo aumento de ANSES, de igual manera para jubilados, pensionados y asignaciones sociales como AUH, será del 1,90%. Por segundo mes consecutivo, el incremento para los beneficiarios viene en subida, pero que se mantiene por debajo del 2%.

Teniendo en cuenta el nuevo aumento, lo que pasaría a pagarle ANSES a los beneficiarios de AUH sería de $92.065,27.

Temas relacionados:

Te puede interesar