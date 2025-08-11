 ANSES: cuándo y cuánto cobra AUH en agosto

ANSES dio inicio oficialmente al pago de haberes correspondientes al mes de agosto, y si bien la información ya está confirmada, no todo el mundo la conoce. Los titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) ya tienen detalladas cada fecha de acreditación de su mensualidad, y el nuevo monto, tras el anuncio del aumento.

El pasado viernes, ANSES comenzó a acreditar los primeros haberes de los titulares de AUH, y el ente nacional detalló como continuará el calendario de pago para este grupo en particular. Además, el gobierno nacional informó el porcentaje oficial de aumento, y con ello, el nuevo monto para este agosto para los beneficiarios de la asignación.

ANSES: en qué fechas cobra AUH en agosto

Los titulares de AUH, además de jubilados y pensionados, ya comenzaron a cobrar los haberes correspondientes al mes de agosto. ANSES detalló de qué manera está diagramado el calendario, teniendo en cuenta la terminación del DNI de cada beneficiario.

El calendario de pago para AUH en agosto se compondrá de la siguiente manera, según ANSES:

  • DNI terminados en 0: 8 de agosto
  • DNI terminados en 1: 11 de agosto
  • DNI terminados en 2: 12 de agosto
  • DNI terminados en 3: 13 de agosto
  • DNI terminados en 4: 14 de agosto
  • DNI terminados en 5: 15 de agosto
  • DNI terminados en 6: 18 de agosto
  • DNI terminados en 7: 19 de agosto
  • DNI terminados en 8: 20 de agosto
  • DNI terminados en 9: 21 de agosto

ANSES: cuánto cobrará AUH tras el nuevo aumento

Con la oficialización del porcentaje de aumento para ANSES en el mes de agosto por parte del gobierno de Javier Milei, los beneficiarios de cada prestación conoció el monto a cobrar en el octavo mes del 2025. La llegada de un incremento siempre es positiva, pero en esta ocasión no fue tomada de la mejor manera por jubilados, pensionados y asignaciones.

En agosto, cada una de las prestaciones de ANSES cobrará un aumento del 1,62%, siendo superior al recibido en julio, que fue de apenas el 1,5%. Para la mirada de jubilados, pensionados, beneficiarios de AUH o SUAF, estamos hablando de un incremento muy menor.

El nuevo monto que pagará ANSES a los titulares de AUH será de $90.348,65 y de $294.200,23 para AUH con discapacidad. Como ocurre cada mes, el ente nacional retendrá el 20% del monto total, aunque en este número el descuento ya está realizado.

Hay que tener en consideración que durante agosto, ANSES pagará también la Tarjeta Alimentar, que ofrece un monto para titulares de AUH que mínimamente es de 52 mil pesos.

