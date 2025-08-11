 ANSES: cuándo y cuánto cobra AUH en agosto

El calendario de pago para AUH en agosto se compondrá de la siguiente manera, según ANSES:
- DNI terminados en 0: 8 de agosto
- DNI terminados en 1: 11 de agosto
- DNI terminados en 2: 12 de agosto
- DNI terminados en 3: 13 de agosto
- DNI terminados en 4: 14 de agosto
- DNI terminados en 5: 15 de agosto
- DNI terminados en 6: 18 de agosto
- DNI terminados en 7: 19 de agosto
- DNI terminados en 8: 20 de agosto
- DNI terminados en 9: 21 de agosto
ANSES: cuánto cobrará AUH tras el nuevo aumento
Con la oficialización del porcentaje de aumento para ANSES en el mes de agosto por parte del gobierno de Javier Milei, los beneficiarios de cada prestación conoció el monto a cobrar en el octavo mes del 2025. La llegada de un incremento siempre es positiva, pero en esta ocasión no fue tomada de la mejor manera por jubilados, pensionados y asignaciones.
En agosto, cada una de las prestaciones de ANSES cobrará un aumento del 1,62%, siendo superior al recibido en julio, que fue de apenas el 1,5%. Para la mirada de jubilados, pensionados, beneficiarios de AUH o SUAF, estamos hablando de un incremento muy menor.
El nuevo monto que pagará ANSES a los titulares de AUH será de $90.348,65 y de $294.200,23 para AUH con discapacidad. Como ocurre cada mes, el ente nacional retendrá el 20% del monto total, aunque en este número el descuento ya está realizado.
Hay que tener en consideración que durante agosto, ANSES pagará también la Tarjeta Alimentar, que ofrece un monto para titulares de AUH que mínimamente es de 52 mil pesos.