La actriz Laetitia Dosch interpreta a Helene en la película de Netflix.

Los dramas románticos son dos de los géneros más buscados por los usuarios de Netflix en la plataforma. Es por eso que nadie debería desperdiciar la chance de ver la película Pura pasión, una entrega que sobresale entre todas las series y películas y es bastante acalorada.

Esta película francesa de Netflix de 2020, con escenas subida de tono, es muy recomendada por su trama, que muestra lo enfermizo te puede llegar a hacer una relación entre dos personas, cuando el deseo y la tentación hace enceguecer los ojos y el resto de los sentidos.

Esta propuesta que te dejará sin aliento, está escrita por Annie Ernaux, dirigida por Danielle Arbid, y protagonizada por Laetitia Dosh y Serguéi Polunin.

Especial para ver entre semana y subir un poco la temperatura de la pantalla, esta película de Netflix de 1 hora y 38 minutos, se puede ver en la plataforma desde noviembre del 2022, momento en que comenzó una carrera imparable de reproducciones.

Netflix arrasa con esta película subida de tono.

Netflix: de qué trata la película Pura pasión

Este drama romántico presenta una historia, que refleja lo tóxico y enfermizo que puede llegar a ser una relación. En este caso, Helene (Laetitia Dosch), una profesora parisina, termina demasiado obsesionada con Alexandre (Sergei Polunin), un diplomático ruso que es menor que ella y está casado. La relación secreta y prohibida crece entre ambos, como así también el deseo mutuo, la desesperación y la destrucción.

La película de Netflix contiene escenas bastante picantes.

Reparto de Pura pasión, película de Netflix

  • Laetitia Dosch (Hélène)
  • Serguéi Polunin (Alexandre)
  • Lou-Teymour Thion (Paul)
  • Caroline Ducey (Anita)
  • Grégoire Colin (ex marido de Hélène)
  • Slimane Dazi (psiquiatra)

Tráiler de Pura pasión, película de Netflix

Dónde ver la película Pura pasión según la zona geográfica

  • Latinoamérica: la película Pura pasión se puede ver en Netflix.
  • Estados Unidos: la película Simple passion no está disponible en Netflix.
  • España: la película Pura pasión no está disponible en Netflix.

