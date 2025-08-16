Especial para ver entre semana y subir un poco la temperatura de la pantalla, esta película de Netflix de 1 hora y 38 minutos, se puede ver en la plataforma desde noviembre del 2022, momento en que comenzó una carrera imparable de reproducciones.
netflix-pura-pasion-pelicula
Netflix arrasa con esta película subida de tono.
Netflix: de qué trata la película Pura pasión
Este drama romántico presenta una historia, que refleja lo tóxico y enfermizo que puede llegar a ser una relación. En este caso, Helene (Laetitia Dosch), una profesora parisina, termina demasiado obsesionada con Alexandre (Sergei Polunin), un diplomático ruso que es menor que ella y está casado. La relación secreta y prohibida crece entre ambos, como así también el deseo mutuo, la desesperación y la destrucción.
netflix-pelicula-pura-pasion
La película de Netflix contiene escenas bastante picantes.
Reparto de Pura pasión, película de Netflix
- Laetitia Dosch (Hélène)
- Serguéi Polunin (Alexandre)
- Lou-Teymour Thion (Paul)
- Caroline Ducey (Anita)
- Grégoire Colin (ex marido de Hélène)
- Slimane Dazi (psiquiatra)
Tráiler de Pura pasión, película de Netflix
Embed - Passion simple. Tráiler oficial
Dónde ver la película Pura pasión según la zona geográfica
- Latinoamérica: la película Pura pasión se puede ver en Netflix.
- Estados Unidos: la película Simple passion no está disponible en Netflix.
- España: la película Pura pasión no está disponible en Netflix.