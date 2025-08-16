Esta película francesa de Netflix de 2020, con escenas subida de tono, es muy recomendada por su trama, que muestra lo enfermizo te puede llegar a hacer una relación entre dos personas, cuando el deseo y la tentación hace enceguecer los ojos y el resto de los sentidos.

Esta propuesta que te dejará sin aliento, está escrita por Annie Ernaux, dirigida por Danielle Arbid, y protagonizada por Laetitia Dosh y Serguéi Polunin.