Gustavo Costas reclamó un penal no sancionado para Racing en la derrota contra San Lorenzo

En la conferencia de presenta posterior a la agónica derrota por 3-2 de Racing Club frente al Ciclón, luego de lo que fue la obtención de la Recopa Sudamericana ante Botafogo –último campeón de la Copa Libertadores- el DT de la Academia criticó la decisión del árbitro Facundo Tello, y del VAR, de no sancionar la pena máxima a favor de sus dirigidos.

La bronca de Gustavo Costas por el penal no sancionado

"Fue una vergüenza. Nunca van a ver el VAR con nosotros, lo tienen suspendido. En la cancha no lo había visto, pero después que lo pude ver, fue un "penalazo". No sé por qué no lo cobró", Gustavo Costas, DT de Racing