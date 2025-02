La gallardesca frase de Gustavo Costas tras el triunfazo de Racing ante Botafogo

“Hicimos un partido bárbaro”, soltó el director técnico a la hora de resumir lo demostrado por sus dirigidos dentro del verde césped, en el primer chico de la serie de la Recopa Sudamericana.

“Es un equipo que te representa, como hincha me representa. Podemos ganar la Copa o no porque es fútbol esto, pero me representan. Es un grupo sensacional, tienen hambre y compromiso con el escudo”, infló el pecho el DT.

A la hora de poner paños fríos a la euforia que se respiraba en el ambiente, Costas aseguró: "Sabemos bien que todavía no hay nada definido. Faltan muchos minutos por jugarse. Tenemos que ir a una 'guerra' a Brasil, a pelearla y a jugar el partido. En el segundo tiempo no nos patearon al arco y podríamos haber hecho un gol más. Me voy contento y el grupo demostró que está a la altura”.

Gustavo #Costas: "ESTE GRUPO NO SE LA CREE, SABE QUE TENEMOS QUE IR A UNA GUERRA ALLÁ A BRASIL".



Por último, a la hora de enviarle un mensaje a sus hinchas, el DT de Racing apeló a una gallardesca frase: “Crean, porque este grupo deja todo por la camiseta. Son pibes que viven el día a día como cualquiera. Fuimos muy criticados el año pasado y terminamos siendo el equipo más ganador, el que más goles hizo y el que salió campeón de la Copa Sudamericana. Este grupo recibe palazos y se levanta. El hincha lo tiene que valorar a eso”.