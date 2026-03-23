Gimnasia y Esgrima define a su próximo DT: los primeros candidatos a dirigir al Lobo

En el mismo comunicado que anunció la salida de Ariel Broggi la dirigencia de Gimnasia y Esgrima reveló que está "trabajando en la definición del nuevo cuerpo técnico y en los próximos días lo comunicaremos".
En el mismo comunicado que anunció la salida de Ariel Broggi la dirigencia de Gimnasia y Esgrima reveló que está "trabajando en la definición del nuevo cuerpo técnico".
En el mismo comunicado que anunció la salida de Ariel Broggi la dirigencia de Gimnasia y Esgrima reveló que está "trabajando en la definición del nuevo cuerpo técnico y en los próximos días lo comunicaremos".
Aunque por supuesto desde el club hay mucho hermetismo los primeros candidatos que surgieron para dirigir al Lobo son Favio Orsi y Sergio Gómez, la dupla que dirigió al Tomba, sacó campeón a Platense y recientemente fue despedida de Newell's.
Descartada la posibilidad de convencer al Gato Daniel Oldrá, otro nombre que surge y que ya estuvo dirigiendo en Mendoza es el de Martín Palermo, quien acaba de rechazar la chance de ser DT de San Lorenzo. También se menciona a otros dos entrenadores sin club: el Kily González y el ex Aldosivi Guillermo Farré.
De todos modos,y aunque Joaquín Sastre se haría cargo como interino, seguramente habrá más claridad con el correr de las horas ya que la idea es que el nuevo DT asuma esta semana y debute ante Vélez, en el Víctor Legrotaglie, el primer fin de semana de abril.