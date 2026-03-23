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Gimnasia y Esgrima define a su próximo DT: los primeros candidatos a dirigir al Lobo

En el mismo comunicado que anunció la salida de Ariel Broggi la dirigencia de Gimnasia y Esgrima reveló que está "trabajando en la definición del nuevo cuerpo técnico".

Omar Romero
Por Omar Romero [email protected]
El Lobo define el remplazo de Broggi.

El Lobo define el remplazo de Broggi.

En el mismo comunicado que anunció la salida de Ariel Broggi la dirigencia de Gimnasia y Esgrima reveló que está "trabajando en la definición del nuevo cuerpo técnico y en los próximos días lo comunicaremos".

Aunque por supuesto desde el club hay mucho hermetismo los primeros candidatos que surgieron para dirigir al Lobo son Favio Orsi y Sergio Gómez, la dupla que dirigió al Tomba, sacó campeón a Platense y recientemente fue despedida de Newell's.

favio orsi sergio gómez
Orsi y Gómez son candidatos a asumir en Gimnasia y Esgrima.

Orsi y Gómez son candidatos a asumir en Gimnasia y Esgrima.

Descartada la posibilidad de convencer al Gato Daniel Oldrá, otro nombre que surge y que ya estuvo dirigiendo en Mendoza es el de Martín Palermo, quien acaba de rechazar la chance de ser DT de San Lorenzo. También se menciona a otros dos entrenadores sin club: el Kily González y el ex Aldosivi Guillermo Farré.

De todos modos,y aunque Joaquín Sastre se haría cargo como interino, seguramente habrá más claridad con el correr de las horas ya que la idea es que el nuevo DT asuma esta semana y debute ante Vélez, en el Víctor Legrotaglie, el primer fin de semana de abril.

Palermo

Los últimos DT del Lobo

  • Marcelo Fuentes: agosto de 2017 a abril de 2018
  • Darío Alaniz: abril a junio de 2018 y febrero a mayo de 2024
  • José María Bianco: julio de 2018 a junio de 2019 y enero a febrero del 2024
  • Diego Pozo: julio 2019 a febrero del 2022
  • Luca Marcogiuseppe: febrero a diciembre de 2022
  • Joaquín Sastre: enero a diciembre de 2023
  • Ezequiel Medrán: mayo de 2024 a julio de 2025
  • Ariel Broggi: julio de 2025 a marzo de 2026.
broggi 1

Lo que le falta a Gimnasia y Esgrima en el Torneo Apertura 2026

  • vs Vélez (L) Fin de semana del 05/04
  • vs Platense (V) Fin de semana del 12/04
  • vs Lanús (L) Fin de semana del 19/04
  • vs Independiente Rivadavia (V) Fin de semana del 26/04
  • vs Defensa y Justicia (L) Fin de semana del 03/05

Todos los técnicos que dejaron su cargo en el Torneo Apertura

  • Daniel Oldrá - Instituto de Córdoba
  • Eduardo Domínguez - Estudiantes de La Plata
  • Favio Orsi y Sergio Gómez - Newell's
  • Marcelo Gallardo - River
  • Hugo Colace - Atlético Tucumán
  • Iván Delfino - Estudiantes de Río Cuarto
  • Damián Ayude - San Lorenzo
  • Guillermo Farré - Aldosivi
  • Ariel Broggi - Gimnasia y Esgrima

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