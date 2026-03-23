Gimnasia y Esgrima define a su próximo DT: los primeros candidatos a dirigir al Lobo

Aunque por supuesto desde el club hay mucho hermetismo los primeros candidatos que surgieron para dirigir al Lobo son Favio Orsi y Sergio Gómez, la dupla que dirigió al Tomba, sacó campeón a Platense y recientemente fue despedida de Newell's.

favio orsi sergio gómez Orsi y Gómez son candidatos a asumir en Gimnasia y Esgrima.

Descartada la posibilidad de convencer al Gato Daniel Oldrá, otro nombre que surge y que ya estuvo dirigiendo en Mendoza es el de Martín Palermo, quien acaba de rechazar la chance de ser DT de San Lorenzo. También se menciona a otros dos entrenadores sin club: el Kily González y el ex Aldosivi Guillermo Farré.