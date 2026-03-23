La Corte nacional limitó la cantidad de padres que pueden anotar como hijo a un recién nacido

El ministro de la Corte Suprema de Justicia Horacio Rosatti (5).jpg Horacio Rosatti, titular de la Corte nacional que limitó a dos la cantidad de personas que pueden anotar a los recién nacidos en el Registro Civil. Foto: Agencia NA

Tres padres para un recién nacido: casos en Mendoza

En Mendoza, el director del Registro Civil, Agustín Píscopo, explicó a Diario UNO que, en los últimos años, al menos cinco recién nacidos fueron anotados por tres personas y que esa registración obedece a fallos habilitantes de la Justicia de la Familia de la provincia.

agustin piscopo jefe registro civil Agustín Píscopo, director del Registro Civil de Mendoza, dijo que hay varios casos de recién nacidos que fueron anotados por tres padres previo aval de la Justicia de Familia.

Ninguno de estos vínculos de triple filiación parental pueden ser revocados porque las leyes no pueden aplicarse de modo retroactivo. En esto coincidió Aída Kemelmajer, ex jueza de la Suprema Corte de Justicia de Mendoza, quien participó activamente de la reforma del Código Civil y Comercial en cuestión.

La sentencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que lleva las firmas de Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, pone en evidencia un vacío legal acerca de un doble fenómeno cada vez más vigente: la coparentalidad y la desprotección en derechos sucesorios o de cuidado que enfrentan estos nuevos modelos familiares.

Padres, hijos y derechos en juego

Entre los derechos afectados por la limitación de la parentalidad legal a dos personas, los especialistas señalan:

1) La desprotección en materia de derechos hereditarios: el niño queda legalmente desprotegido en relación con la herencia del tercer progenitor que no puede ser inscripto, ya que los derechos patrimoniales y sucesorios dependen del reconocimiento legal del vínculo.

2) Los vínculos de cuidado y custodia: al limitar la filiación a solo dos personas, las normas de cuidado, tenencia y custodia -pensadas para un modelo binario- dejan sin cobertura legal el vínculo afectivo y de responsabilidad del tercer adulto con el menor.

3) La identidad y la realidad socioafectiva: el fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación impide que la partida de nacimiento refleje la voluntad procreacional de los tres adultos, lo que genera una desconexión entre la realidad familiar del niño y su estatus legal pleno desde el inicio.