Jardinería: la planta de flores amarillas y naranjas que llenará de vida tu jardín en otoño e invierno

Las plantas ingresan en un periodo de estancamiento durante el otoño, el cual se extiende hasta el invierno y recién comienzan a brotar en primavera. Sin embargo, algunos ejemplares se caracterizan por florecer en esta época, convirtiéndose en dignos tesoros de la jardinería. En este sentido, te hablaré de una especie que llenará de vida tu jardín durante los próximos meses.
Cuál es la planta ideal para cultivar en el jardín en otoño
La reducción en la intensidad de los rayos de sol y el predominio de temperaturas más moderadas marcan el inicio de una ventana ideal para cultivar plantas que rechazan el calor extremo del verano. En este escenario, la caléndula se posiciona como la protagonista indiscutible en el otoño, ofreciendo una opción noble y accesible tanto para quienes apenas se inician en el mundo de las macetas como para jardineros con años de trayectoria.
Esta planta se caracteriza por la belleza de sus flores, pero también por ser un ejemplar con cualidades curativas. De hecho, en la medicina alternativa y naturalista, suele utilizarse para aliviar distintas dolencias.
Su cultivo es tan versátil que permite la siembra directa, ya sea sobre el suelo del jardín o macetas. Los requisitos fundamentales para garantizar su éxito se resumen en una ubicación que reciba abundante luz natural y un régimen de riego equilibrado.
Siguiendo estas pautas mínimas, en cuestión de pocas semanas es posible ser testigo de los primeros brotes, que pronto darán paso a esas icónicas flores de colores amarillos y naranjas vibrantes.
En sintonía, la popularidad de la caléndula también se debe a su capacidad de adaptación a climas templados y su resistencia frente a los descensos de temperatura, conviertiéndose en una apuesta segura para el otoño y el invierno. Al poseer un ciclo de vida relativamente corto, los resultados son visibles en poco tiempo, lo que proporciona una gratificación inmediata en cualquier aficionado a la jardinería.
Por último, y no menos importante, su presencia contribuye a generar entornos más diversos al atraer insectos polinizadores y organismos beneficiosos para el suelo. Por estas razones, la caléndula es una planta imprescindible en otoño e invierno.