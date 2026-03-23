Jardinería: la planta de flores amarillas y naranjas que llenará de vida tu jardín en otoño e invierno

Su cultivo es tan versátil que permite la siembra directa, ya sea sobre el suelo del jardín o macetas. Los requisitos fundamentales para garantizar su éxito se resumen en una ubicación que reciba abundante luz natural y un régimen de riego equilibrado.

Siguiendo estas pautas mínimas, en cuestión de pocas semanas es posible ser testigo de los primeros brotes, que pronto darán paso a esas icónicas flores de colores amarillos y naranjas vibrantes.

En sintonía, la popularidad de la caléndula también se debe a su capacidad de adaptación a climas templados y su resistencia frente a los descensos de temperatura, conviertiéndose en una apuesta segura para el otoño y el invierno. Al poseer un ciclo de vida relativamente corto, los resultados son visibles en poco tiempo, lo que proporciona una gratificación inmediata en cualquier aficionado a la jardinería.

calendula jardin planta Esta planta es un tesoro de la jardinería.

Por último, y no menos importante, su presencia contribuye a generar entornos más diversos al atraer insectos polinizadores y organismos beneficiosos para el suelo. Por estas razones, la caléndula es una planta imprescindible en otoño e invierno.