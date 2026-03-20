Cuáles son las mejores plantas medicinales para cultivar en tu jardín en otoño

Es una de las plantas medicinales más valoradas gracias a su poder cicatrizante y antiinflamatorio. Como infusión, ayuda a calmar procesos digestivos irritados.

La caléndula no es exigente con el tipo de suelo, pero sí requiere un sustrato que no se encharque, ya que el exceso de humedad en las raíces durante los meses fríos puede pudrirla. Un truco esencial para que siga produciendo flores durante toda la temporada es ir retirando las que se marchitan. Esto estimula a la planta a seguir brotando.

calendula jardin La caléndula es una de las plantas medicinales más populares.

Tomillo

Esta planta medicinal es un potente antiséptico y antibiótico natural gracias a su alto contenido en timol. Es el remedio por excelencia para las afecciones respiratorias del otoño, como la tos, la bronquitis y el dolor de garganta.

En lo que concierne a sus cuidados de jardinería, el tomillo prefiere un suelo casi seco, por lo que en otoño el riego tendrá que ser moderado. Además, se trata de una planta medicinal que necesita mucha luz, así que deberás colocarla en el rincón más soleado del jardín.

Romero

El romero estimula la circulación sanguínea. Es un antioxidante poderoso que protege las células del cuerpo y tiene efectos analgésicos cuando se aplica de forma externa.

Luego de cultivarlo en otoño, deberás evitar ponerle abono en exceso, ya que un crecimiento demasiado tierno y rápido podría verse afectado por una helada repentina. Esta planta medicinal prefiere suelos alcalinos. Una vez que el ejemplar es adulto, puede sobrevivir perfectamente solo con el agua de las lluvias.

romero jardin Si tenés espacio en el jardín, te recomiendo cultivar esta planta medicinal.

Melisa

Una infusión con esta planta medicinal actuará como un sedante suave que calma el sistema nervioso central sin causar somnolencia pesada durante el día. La melisa ayuda a reducir los niveles de ansiedad y el estrés.

A diferencia de las anteriores plantas medicinales, la melisa prefiere los lugares con semisombra y suelos que mantengan una humedad constante, aunque sin llegar a estar saturados de agua. Tené en cuenta que es una especie muy expansiva, por lo que si la cultivás en el suelo directamente, podría adueñarse de todo el jardín.