No es por enfermedad: esto significa que tu planta tenga una sola hoja amarilla

hoja amarilla planta

Por otro lado, un factor determinante en la causa de una sola hoja amarilla en la planta es el origen de la misma. Los ejemplares de vivero suelen cultivarse en condiciones de laboratorio, con niveles de humedad perfectos, luz controlada y, sobre todo, una fertilización intensiva para que luzcan impecables en el punto de venta.

Cuando llevamos la planta a casa, se encuentra con un régimen de cuidado en donde solo nos preocupamos por regarla y nada más, experimentando un choque nutricional. Al perder ese suministro constante de alimento químico, la especie entra en un estado de estrés adaptativo. Esa hoja amarilla es, muchas veces, el resultado del ejemplar intentando equilibrar sus funciones metabólicas en un entorno con menos nutrientes de los que estaba acostumbrado.

Jardinería: cuál es el mejor momento para cortar la hoja amarilla de una planta

Un error común es arrancar la hoja en cuanto pierde su color verde. Sin embargo, mientras conserve algo de pigmentación, sigue realizando fotosíntesis y, lo que es más importante, la planta está reabsorbiendo nutrientes esenciales de ella para fortalecer el resto del tallo. Entonces, el momento ideal para retirarla es cuando esté completamente amarilla y se desprenda casi sin esfuerzo.

planta hoja amarilla

Al realizar el corte, es imperativo utilizar herramientas limpias y desinfectadas (con alcohol o fuego) para no introducir patógenos en la herida abierta. Una vez retirada, el siguiente paso no es preocuparse, sino observar: revisar si el sustrato drena bien, si la luz es suficiente y si es momento de añadir un poco de fertilizante orgánico para compensar la transición del vivero al hogar.