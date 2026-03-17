Ni café ni cáscaras de huevo: lo que tenés que ponerle al sustrato de tus plantas para que estallen de flores en pocos días

Aireación permanente: al ser un material rígido que no se degrada con el tiempo, el carbón evita que el sustrato se compacte. Esto permite que el oxígeno circule libremente, reduciendo el riesgo de asfixia de las raíces.

evita que el sustrato se compacte. Esto permite que el oxígeno circule libremente, reduciendo el riesgo de asfixia de las raíces. Gestión inteligente del agua: sus poros tienen la capacidad dual de absorber humedad y, simultáneamente, generar canales de drenaje que evitan el encharcamiento, el principal enemigo de la mayoría de las plantas de interior.

de interior. Hábitat microbiológico: las cavidades internas del carbón sirven como un entorno estable donde proliferan hongos beneficiosos, como las micorrizas, y bacterias que facilitan la absorción de nutrientes por parte de la planta.

En lo que respecta al uso del carbón en el sustrato, es menester seguir las proporciones de manera precisa, ya que un exceso generaría un efecto contraproducente en las plantas. Debido a su tendencia alcalina, un exceso podría elevar demasiado el pH y bloquear la absorción de ciertos micronutrientes, por lo que se sugiere colocar solamente un 5% o 10% del total de la tierra.

carbon sustrato Tenés que respetar las proporciones sugeridas de carbón para no dañar la planta.

En sintonía, un error común es incorporarlo seco, lo que provoca que el carbón absorba los nutrientes del suelo antes de que la planta pueda aprovecharlos. Para evitar esto, la mejor práctica es activarlo previamente: sumergir los trozos en fertilizante líquido o té de compost durante 24 horas antes de mezclarlo. De esta forma, el carbón entrará al sustrato ya saturado y listo para nutrir a la especie desde el primer día.