"El corazón azul está roto": el dolor de Millonarios tras el fallecimiento de joven promesa

El fútbol de Colombia se encuentra sumido en un profundo luto tras confirmarse una noticia devastadora: el fallecimiento de Santiago Castrillón, un joven deportista de apenas 18 años que formaba parte de las divisiones inferiores del club Millonarios. El deportista perdió la vida luego de sufrir un colapso súbito durante un encuentro oficial.
La tragedia ocurrió en el marco del Torneo Nacional Sub-20, donde Castrillón se desempeñaba como una de las piezas clave del equipo bogotano.
Millonarios recibió la peor noticia
El joven futbolista que defendía los colores de Millonarios de Colombia se desplomó de forma inesperada mientras el partido estaba en curso. La rapidez de los servicios de emergencia fue inmediata, sin embargo el cuadro resultó de extrema gravedad desde el primer momento.
Así lo notificó el club en sus redes oficiales: "Millonarios FC informa que el pasado sábado 21 de marzo el jugador Santiago Castrillón sufrió un colapso durante un partido del Torneo Nacional Sub20".
"Inmediatamente fue atendido por los médicos del equipo y trasladado en ambulancia a un centro hospitalario de alta complejidad al norte de la ciudad donde fue atendido en Cuidados Intensivos por todos los especialistas del área cardiovascular", continúa el escrito.
Embed
Millonarios FC informa que el pasado sábado 21 de marzo el jugador Santiago Castrillón sufrió un colapso durante un partido del Torneo Nacional Sub20.
Inmediatamente fue atendido por los médicos del equipo y trasladado en ambulancia a un centro hospitalario de alta complejidad… pic.twitter.com/dmWiJNUNMw
"A pesar de los esfuerzos médicos, Santiago no logró recuperarse y falleció este domingo en compañía de su familia, compañeros y amigos", explicaron desde el club colombiano.
"El corazón azul está roto": el dolor de Millonarios
La institución Embajadora utilizó sus canales oficiales para despedir a quien consideraban no solo un gran proyecto deportivo, sino un líder dentro del vestuario. Santiago portaba la emblemática camiseta número 10, símbolo de su talento y visión de juego.
La muerte de un atleta de 18 años reabre el debate sobre la exigencia física y los controles preventivos en las categorías formativas. Santiago Castrillón era visto como uno de los talentos con proyección para llegar al primer equipo de Millonarios en el corto plazo.
La comunidad del fútbol, tanto en Colombia como en el resto de la región, ha expresado sus condolencias a la familia Castrillón y a toda la hinchada de Millonarios ante esta pérdida irreparable.