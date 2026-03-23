"El corazón azul está roto": el dolor de Millonarios tras el fallecimiento de joven promesa

Así lo notificó el club en sus redes oficiales: "Millonarios FC informa que el pasado sábado 21 de marzo el jugador Santiago Castrillón sufrió un colapso durante un partido del Torneo Nacional Sub20".

"Inmediatamente fue atendido por los médicos del equipo y trasladado en ambulancia a un centro hospitalario de alta complejidad al norte de la ciudad donde fue atendido en Cuidados Intensivos por todos los especialistas del área cardiovascular", continúa el escrito.

Embed Millonarios FC informa que el pasado sábado 21 de marzo el jugador Santiago Castrillón sufrió un colapso durante un partido del Torneo Nacional Sub20.



Inmediatamente fue atendido por los médicos del equipo y trasladado en ambulancia a un centro hospitalario de alta complejidad… pic.twitter.com/dmWiJNUNMw — Millonarios FC (@MillosFCoficial) March 23, 2026

"A pesar de los esfuerzos médicos, Santiago no logró recuperarse y falleció este domingo en compañía de su familia, compañeros y amigos", explicaron desde el club colombiano.

Santiago Castrillón El jugador de Millonarios surgió en Guayos Fútbol Club.

"El corazón azul está roto": el dolor de Millonarios

La institución Embajadora utilizó sus canales oficiales para despedir a quien consideraban no solo un gran proyecto deportivo, sino un líder dentro del vestuario. Santiago portaba la emblemática camiseta número 10, símbolo de su talento y visión de juego.

La muerte de un atleta de 18 años reabre el debate sobre la exigencia física y los controles preventivos en las categorías formativas. Santiago Castrillón era visto como uno de los talentos con proyección para llegar al primer equipo de Millonarios en el corto plazo.

La comunidad del fútbol, tanto en Colombia como en el resto de la región, ha expresado sus condolencias a la familia Castrillón y a toda la hinchada de Millonarios ante esta pérdida irreparable.