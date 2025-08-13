El máximo ídolo de la institución es blanco de las críticas por el presente del equipo.

Con 12 partidos consecutivos sin conocer la victoria, sumando partidos del torneo Apertura, Mundial de Clubes y el actual Clausura, Boca Juniors atraviesa la peor racha negativa de su historia. Algo similar ocurre con Juan Román Riquelme, quien vive el momento más complicado de su gestión.

En este contexto, el actual presidente y máximo ídolo de la institución es uno de los principales apuntados por los hinchas. En este contexto, quien apuntó contra el máximo directivo del Xeneize fue, una vez más, Pablo Migliore.

Pablo migliore.jpg
Una vez m&aacute;s, Pablo Migliore le peg&oacute; a Juan Rom&aacute;n Riquelme en medio del p&aacute;lido presente de Boca.

El picante posteo de Pablo Migliore contra Juan Román Riquelme

Su particular festejo tras el empate de Milton Giménez ante Racing el pasado fin de semana depositó a Juan Román Riquelme en el centro de la polémica. Y es aquí donde, a través de las historias de su cuenta de Instagram, Pablo Migliore disparó con munición gruesa.

Con letras blancas sobre un fondo negro el exarquero, quien semanas atrás fue muy crítico con la gestión del 10, comenzó: “No gritaste el gol de Carlitos Tevez contra Gimnasia que significó arrebatarle el campeonato a River en los últimos 10 minutos".

Entre paréntesis sumó: "Fue el mismo día que no bajaste a saludar a Diego". Cabe recordar que aquella jornada Maradona visitó la Bombonera siendo el director técnico del elenco platense.

Posteo Migliore contra Riquelme

“Ahora festejaste un empate que con gusto a poco para Boca, pero un alivio para los tuyos”, manifestó quien fuera compañero de Riquelme durante la coronación del Xeneize en al Copa Libertadores 2007.

Sin ánimos de bajarle el tono a su descargo, Migliore siguió arremetiendo contra el presidente: “Nosotros decimos que Boca está por encima de todo y todos. Vos no lo decís y es casi el único acto de sinceridad de tu parte...".

Para finalizar, Migliore sentenció: “Mucha gente dejó de querer al ídolo futbolístico…nadie tiene motivos para querer al dirigente”.

