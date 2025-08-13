Con letras blancas sobre un fondo negro el exarquero, quien semanas atrás fue muy crítico con la gestión del 10, comenzó: “No gritaste el gol de Carlitos Tevez contra Gimnasia que significó arrebatarle el campeonato a River en los últimos 10 minutos".

Entre paréntesis sumó: "Fue el mismo día que no bajaste a saludar a Diego". Cabe recordar que aquella jornada Maradona visitó la Bombonera siendo el director técnico del elenco platense.

Posteo Migliore contra Riquelme

“Ahora festejaste un empate que con gusto a poco para Boca, pero un alivio para los tuyos”, manifestó quien fuera compañero de Riquelme durante la coronación del Xeneize en al Copa Libertadores 2007.

Sin ánimos de bajarle el tono a su descargo, Migliore siguió arremetiendo contra el presidente: “Nosotros decimos que Boca está por encima de todo y todos. Vos no lo decís y es casi el único acto de sinceridad de tu parte...".

Para finalizar, Migliore sentenció: “Mucha gente dejó de querer al ídolo futbolístico…nadie tiene motivos para querer al dirigente”.