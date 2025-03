Florencia Barbera: de colgar el palo de hockey al amor eterno por el fútbol y su proyecto Ídolas del Futuro

Florencia Barbera Gimnasia y Esgrima dos--.jpg Flor Barbera jugando para Gimnasia y Esgrima en Las Lobas.

Sobre cómo nació el amor por el fútbol, la jugadora contó: "Nací con el amor por el fútbol. Desde que tengo uso de razón, me encantaba el deporte. Jugaba siempre con mis hermanos, miraba fútbol desde muy chica". Y en el relato de por qué empezó a jugar al hockey en lugar de jugar al fútbol, Florencia Barbera confesó: "La realidad es que antes el fútbol femenino no tenía el lugar que tiene hoy y mis papás no encontraban el lugar en el que se pudiera jugar", por ello es que se arrimó al mundo del hockey en el que transitó durante 20 años.

Y en la búsqueda de darle lugar a su amor por la redonda, se encontró con Gimnasia y Esgrima. "Pregunté en Godoy Cruz e Independiente Rivadavia y no obtuve respuesta. En Gimnasia me encontré con el entrenador de ese momento, Seba Gómez, y él me motivó a que me animara. Además es el club del que era hincha mi papá. En el club me encontré con gente increíble, la dirigencia se porta de 10 con nosotras. Estuvimos en Buenos Aires y jugamos amistosos con San Lorenzo y Lanús y desde el club nos pagaron todo. Sería bueno que todos los clubes se contagien de darle mucha bola al fútbol femenino porque es lo que viene en auge y va a ser grande", contó Flor Barbera.

flor barbera los tordos.jpg Flor Barbera en su etapa como jugadora de hockey de Los Tordos.

En su opinión, el fútbol femenino en Mendoza no ha parado de crecer y es una realidad. Hoy el contexto es más favorable para las pequeñas que quieran iniciarse en el mundo del fútbol. Antes no había equipos completos de mujeres o espacios para entrenar: por ello algunos lugares juntaban a las mujeres con los hombres para que las chicas aprendieran con aquellos que eran más cantidad.

"Veo que el fútbol femenino está creciendo un montón. En estos años que he estado jugando, he encontrado mucha calidad de jugadoras que tienen muchas ganas de que crezca la disciplina. Yo creo que va a pasar lo mismo que con el hockey, vamos a vivir años de crecimiento y después vamos a traer gloria al país", añadió Barbera al respecto.

Finalmente, la jugadora contó surgió el proyecto, Ídolas del futuro, que está impulsando para que el fútbol femenino en Mendoza siga creciendo. "Una agencia de fútbol, fundada por mendocinos, me contactó para que les mostrara jugadoras que se desempeñaran bien en Mendoza para luego poder llevarlas a Granada y que se entrenen 2 semanas. Yo les ofrecí que ellos miraran a todas las jugadoras y las eligieran para la beca". Los resultados de las pruebas se encuentran actualmente en evaluación y muy pronto se conocerán a las 7 futbolistas que viajarán a vivir esta experiencia única.