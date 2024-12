Florencia Barbera levantó un nuevo título con Gimnasia y Esgrima de Mendoza

Martina López lobo.jpg Martína López, arquera de Gimnasia y Esgrima es una de las jugadoras destacadas, tiene 17 años.

Florencia Barbera destacó a varios jugadoras

Florencia Barbera se refirió a algunas jugadoras del equipo que dirigió Matías Horcas y manifestó: "Tenemos grandes jugadoras, hay un gran equipo. Si tengo que destacar a algunas puedo nombrar a Marti López que una gran arquera, tiene 17 años con un nivel de selección. Titi Ríos juega de volante y es muy aguerrida, va siempre para adelante. Julieta Díaz que juega en defensa y es muy buena, Karen Sánchez es otras de las jugadoras que tiene mucho futuro"

Titi Ríos lobo.jpg Tití Ríos tiene 14 y juega de volante.

La ex jugadora de hockey continuó diciendo: "Es un trabajo muy importante que se está haciendo durante muchos años. Yo llegué hace dos años en el club y hemos podido conseguir dos títulos. Gimnasia y Esgrima es el más campeón en el fútbol femenino con seis campeonatos, debajo nuestro están las Pumas y Godoy Cruz con cuatro, queremos seguir creciendo y no nos conformamos, hay muchas chicas que tiene mucho futuro".

Julieta Diaz Lobo.jpg Julieta Díaz juega en la defensa y demuestra mucha seguridad con sus 15 años.

kareen Sänchez Lobo.jpg Karen Sánchez tiene 18 años y tiene un gran futuro.

"Gimnasia y Esgrima representa mucho, es un club que es un familia, le da mucha importancia a este deporte. El presidente Fernando Porretta y la vicepresidente Carina Legrotaglie siempre están con nosotras, somos el único equipo que juega en el Víctor Legrotaglie", admitió Florencia Varela.

Gimnsia y Esgrima campeón--.jpg Las Lobas se consagraron campeonas en la cancha del Atlético San Martín

"Siempre soñé de jugar al fútbol, desde chica, y pude hacerlo de grande. Me siento muy feliz de poder jugar en Gimnasia y Esgrima", contó Florencia Barbera.

"Me gusta mucho como juega Nicolás Romano. Es un jugador que es del club, fue una lástima que no pudieran ascender, hicieron un gran torneo", afirmó Florencia Barbera.

Gimnasia y Esgrima equipo.....jpg El plante de Gimnasia y Esgrima que le ganó a Godoy Cruz la final y se consagró campeón.

Los 6 títulos de Gimnasia y Esgrima