Gimnasia y Esgrima y Deportivo Maipú ya conocieron sus caminos en la Primera Nacional 2025

Mientras que el Mensana que dirige Ezequiel Medrán, que en este 2024 cayó en la final del Reducido por el ascenso a la LIga Profesional ante San Martín de San Juan, estará en la Zona B con Almirante Brown, Chaco For Ever, Estudiantes de Caseros, Talleres de Remedios Escalada, Defensores de Belgrano, Colón, Chacarita, Deportivo Morón, Gimnasia de Jujuy, Defensores Unidos, Estudiantes de Río Cuarto, Mitre de Santiago del Estero, Temperley, Nueva Chicago, San Telmo, Central Norte, Sarmiento (La Banda)/Agropecuario.

En el caso de Los Andes y Sarmiento (La Banda) de Santiago del Estero deben enfrentarse este sábado desde las 17 en el estadio de Belgrano de Córdoba para definir un ascenso a la Primera Nacional.

La Primera Nacional tendrá 36 equipos, dos menos que en la temporada que terminó recientemente. Por este motivo, habrá dos grupos de 18 integrantes cada uno, donde no habrá fecha interzonal al no quedar número impar, por lo que Gimnasia y Esgrima y el Deportivo Maipú no se enfrentarán. En total, la fase regular contará con 34 partidos para cada institución.

En cuanto a los ascensos, el primero de ellos se disputará entre los punteros de cada zona, mientras que el segundo irá al durísimo Reducido. Además, habrá cuatro descensos hacia el tercer escalón del intrincado fútbol argentino. El certamen dará inicio el 2 de febrero.

El fixture completo de la Primera Nacional:

