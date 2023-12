Florencia Barbera vive un sueño con el título de Gimnasia y Esgrima

►TE PUEDE INTERESAR: Gimnasia y Esgrima cerró el año 2023 con una gran fiesta en el Parque

Barbera Hochey.jpg Florencia Barbera se consagró campeona en Los Tordos junto a su esposa, Florencia.

El amor de Florencia Barbera por el fútbol y el hockey

Florencia Barbera reconoció: "El amor por el fútbol lo tengo desde que nací, es un deporte que amo desde muy chica, tengo muchos hermanos y siempre jugaba con ellos".

Las Lobas.jpg Las Lobas festejaron el título con los hinchas en el estadio Omar Higinio Sperdutti.

"Jugué al hockey sobre césped en Los Tordos durante 20 años. Lo disfruté mucho y crecí mucho como deportista. Este año arranqué en el Lobo, había decidido dejar de jugar al hockey y quería dedicarme al fútbol antes de retirarme como deportista", reveló.

"Sebastián Gómez me dijo que me fuera a probar al Lobo, que lo iba a disfrutar un montón. Hablé con el entrenador Pedro Morcos, me enganché mucho con el cuerpo técnico y el grupo de jugadoras y en este poco tiempo siento mucho amor por el club".

Su familia

Florencia siente mucha emoción cuando habla de su familia y afirmó: "Ellos cumplen un papel muy importante y me dan mucho aliento. Hice un cambio tan drástico de deporte, me acompañaron en el hockey y ahora lo hacen en el fútbol".

"Por mi esposa me animé a dejar el hockey y jugar al fútbol a los 30 años, me pareció loco jugar y ella me acompañó el primer día que fui a Gimnasia y Esgrima. Ahora viene un hijo en camino y estoy muy feliz con Florencia, es una genia, una compañera increíble y la mejor mamá del mundo".

"Es muy importante el crecimiento del fútbol femenino, sería muy lindo que a este deporte se le diera más difusión, hay jugadoras muy buenas", añadió.

El gol de la Tora Barbera