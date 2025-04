Además, el ex Belgrano de Córdoba, subrayó: "Nos encontramos con el gol y el hombre de más prácticamente al mismo tiempo, pudimos abrir el marcador y estaba bastante claro el partido y no lo pudimos liquidar y después terminamos sufriendo con el empate. No fue uno de los mejores partidos nuestros, no pudimos encontrar nunca claridad".

Con respecto a su gol de tiro libre, afirmó: "Vi el palo bastante descubierto y le di al arco".

La trayectoria de Facundo Lencioni

Facundo Lencioni tiene 24 años (nació el 14 de febrero de 2001 en Rafaela), sus inicios fueron en Peñarol de Santa Fe, luego hizo las divisiones inferiores en Atlético Rafaela. En el 2018 se fue a Belgrano de Córdoba y este año llegó a Gimnasia y Esgrima, donde ha jugado los 12 partidos como titular.