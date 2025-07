Ezequiel Centurión destacó la labor colectiva de Independiente Rivadavia y ponderó el encuentro venidero por Copa Argentina

Ezequiel Centurión, arquero de Independiente Rivadavia, destacó la labor grupal y analizó el encuentro de la siguiente manera: "Fue un partido duro, sabíamos que iba a hacer así, que ellos juegan con esa línea de 5. Se defendieron bien, estuvieron ordenados y no supimos lastimarlos. Son partidos que se dan así, hay que seguir trabajando".

independiente belgrano Independiente Rivadavia empató ante Belgrano por la fecha 3 del Torneo Clausura. Foto: Axel Lloret/UNO.

En ese sentido, el guardameta de la Lepra rescató el hecho de no recibir goles en el encuentro parejo y disputado que tuvo lugar en el Bautista Gargantini. "Tuvimos más la pelota que ellos pero no tuvimos las chances claras. Ellos hicieron un buen trabajo defensivo al igual que nosotros, por eso también aguantamos el arco en cero. Fue un partido friccionado pero se dio así y hay que saber jugarlo. Una lástima que no pudimos dejar la victoria acá con nuestra gente".