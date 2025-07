Excapitán del Chelsea destrozó al fútbol moderno antes de la final del Mundial de Clubes: "Es aburrido"

Excapitán del Chelsea destrozó al fútbol moderno: "Es aburrido"

John Terry se transformó en un capitán férreo del Chelsea mientras que se enfrentaba a jugadores de la talla de Thierry Henry, Cristiano Ronaldo, Lionel Messi y Rio Ferdinand, entre tantos otros. Tras su retiro eligió continuar su vida ligada al fútbol, pero prefirió alejarse del convencional para sumar experiencias en el alternativo. Es así que el exjugador de 44 años dirige la Baller League de Inglaterra, donde busca acercar a los jóvenes a este llamativo deporte.

Y en el afán de llevar interesados a una nueva manera de disfrutarlo es que criticó al fútbol moderno: "Ya no me siento y disfruto viendo el fútbol dada la forma en que ha cambiado el juego. No vemos a gente como Eden Hazard o Joe Cole levantando a gente de sus asientos".

"Los equipos juegan contra el Manchester City y tienen a 11 hombres detrás del balón, es aburrido, el City intenta derribar al otro equipo, es realmente aburrido", continuó con su análisis.

Sobre el nuevo tipo de fútbol, donde tiene a su propio equipo llamado los ‘26ers’, explicó: "Comenzaron la Baller League con normas como que, al cruzar la línea de medio campo, solo puedes avanzar, no retroceder".

"A los niños de hoy les encanta verlo. Creo que las audiencias volverán a crecer, pero está llegando el momento en que la gente está cansada del fútbol", detalló sobre la competencia.

John Terry Siendo capitán del Chelsea ganó la Champions League.

John Terry: un capitán multicampeón

El excapitán del Chelsea jugó durante 19 años en el club azul acumulando 492 partidos y 17 títulos:

5 Premier League.

1 Champions League.

1 Europa League de la UEFA.

5 Copas de Inglaterra.

3 Copas de Liga.

2 Community Shield.

En una entrevista realizada por la FIFA habló sobre los jugadores y la hora del inminente retiro, situación que él vivió en 2018: "Los jugadores saben que, cuando llega el momento de colgar las botas, ya no pueden hacer más; todo se ha acabado. Por eso tienen que aprovechar al máximo todas las ocasiones que se les presenten de participar en las grandes competiciones, sea la Copa Mundial o el Mundial de Clubes, y darlo todo para ganarlas".

Con respecto a los hinchas, mencionó: "Es contagioso su fervor por el fútbol, por ganar partidos. Son capaces de motivar y de dar un impulso decisivo a los jugadores con sus cánticos y su vítores".